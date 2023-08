Ligue des champions : Lens avec Arsenal, Séville et le PSV

Le retour des étoiles à Bollaert.

Le RC Lens connaît son programme pour son retour en Europe et en Ligue des champions. Il serait présomptueux de parler d’un tirage abordable pour le club avec le plus petit coefficient UEFA du plateau, mais les Sang et Or ont sans doute évité quelques gros morceaux en héritant du Séville FC, d’Arsenal et du PSV. Les retrouvailles avec les Gunners rappelleront des bons souvenirs aux Nordistes, qui essaieront au moins de chiper la troisième place, ou plus si affinités, pour poursuivre leur rêve européen l’hiver prochain.

Le groupe du RC Lens :

Séville FC

Arsenal

PSV

Lens

Suivez le tirage au sort de la Ligue de champions