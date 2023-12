Service minimum pour Lille, qui assure sa première place

Lille 3-0 Klaksvík

Buts : Yazıcı (29e SP), Gomes (86e SP) et Zhegrova (90e+6 SP)

Expulsions : Danielsen (84e) et Andreasen (90e+4) pour Klaksvík

Contrat rempli, sans plus.

Sans forcer son talent, Lille a pris la mesure du KÍ Klaksvík (3-0) ce jeudi pour s’assurer la première place du groupe A lors de cette dernière journée de la phase de poules de la Ligue Europa Conférence. Dans un Pierre-Mauroy bien loin d’être rempli, les Dogues sortent vite les crocs et tapent le poteau sur une tête déviée de Samuel Umtiti (1re) avant de se faire trois grosses frayeurs écartées par Vito Mannone (12e, 18e) et la barre transversale (24e). Trop de sueurs froides pour Rémy Cabella, qui décide d’accélérer et obtient un penalty transformé sans trembler par Yusuf Yazıcı (1-0, 29e). Cette ouverture du score ne refroidit pas des Féroïens bouillants (34e, 40e) pour l’ultime match de leur formidable épopée européenne.

Privés de Jonathan David, les Lillois sont bien timides sur les phases offensives, et Yazıcı ne parvient pas à faire la différence (54e), tout comme Adam Ounas (64e). De l’autre côté, les attaques de Klaksvík refont surface et sont proches de faire mouche (76e, 81e, 82e). Un scénario cruel pour Klaksvík mais bienvenu pour le LOSC, qui plie la rencontre dans les dernières minutes face à une équipe réduite à neuf sur deux autres penaltys obtenus par Virginius – tout juste entré en jeu – et Cabella, que transforment Angel Gomes (2-0, 86e) et Edon Zhegrova (3-0, 90e+6).

Deux autres penaltys et on avait enfin une équipe française qui réussissait une séance à neuf mètres.

Lille (4-2-3-1) : Mannone – Santos, Ribeiro, Umtiti, Ismaily (Gudmundsson, 67e) – Bouaddi, Bentaleb (André, 46e) – Ounas (Gomes, 67e), Haraldsson (Virginius, 84e), Cabella – Yazıcı (Zhegrova, 67e). Entraîneur : Paulo Fonseca.

Klaksvík (3-4-3) : Johansson – Færø (Pavlović, 59e), Vatnsdal (Petersen, 59e), Forren – Danielsen, Andreasen, Joensen, Da Silva – Frederiksberg, Gussiås (Klettskarð, 80e), Jørgensen (Ahmed, 72e). Entraîneur : Magne Hoseth.

Lille à la hauteur de Klaksvík