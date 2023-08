C1 : le fabuleux parcours de Klaksvík prend fin face à Molde

Il n’y aura pas la petite musique de Ligue des champions aux Îles Féroé.

C’était la belle histoire de l’été dans les tours préliminaires à la Ligue des champions et elle s’est arrêtée ce mardi soir. Klaksvík, petit club des Îles Féroé, s’était offert le scalp de Ferencvaros et de Häcken coup sur coup. Pour ce troisième tour, l’avant-dernier avant d’entrer dans la phase de poules de C1, il était opposé à Molde, club norvégien.

Le match aller avait débouché sur une victoire 2-1 du club féroïen, laissant le suspense pour le match retour. Molde l’a finalement emporté 1-0 ce mardi, emmenant les débats jusqu’à une prolongation décisive. La formation norvégienne a plié l’affaire sur un but à la 112e minute, mettant ainsi fin au conte de fées. Et il y aura donc un duel entre Molde et Galatasaray (qui a validé sa qualification face à Ljubljana) au dernier tour des barrages.

Et peut-être le retour de Mauro Icardi en Ligue des champions.