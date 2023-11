C3 : Fribourg et le Betis font le show, West Ham assure

À Ibrox, les Rangers ont fait le travail face au Sparta Prague (2-1). Danilo a lancé la soirée écossaise d’entrée (11e), avant que Todd Cantwell ne fasse le break (20e). La victoire a également été bien tenue par le Betis, chez lui, contre l’Aris Limassol (4-1). L’œuvre de Borja Iglesias (34e), Aitor Ruibal (64e), Marc Roca (79e) et Abdessamad Ezzalzouli (90e+4). Un succès lors de la prochaine journée propulserait ces deux vainqueurs en huitièmes.

Du côté de l’Alvalade, le Sporting a fait l’essentiel devant les novices du Raków Częstochowa (2-1). Le penalty concédé par Bogdan Racovițan et aboutissant à son expulsion d’entrée (12e) a ainsi été transformé par Pedro Gonçalves (14e), qui a récidivé après la pause (52e). La réduction du score de Milan Rundić (71e) n’y changera rien. Plus à l’est, l’Atalanta a assuré le minimum contre Sturm Graz (1-0). La Dea, leader de ce groupe D, est à trois points de la phase suivante.

Parmi les attendus, Fribourg s’est débarrassé de Bačka Topola (5-0), pour talonner West Ham en tête du groupe A. Les Hammers sont premiers à la différence de buts, après un résultat forcé face à l’Olympiakos (1-0).

Enfin, le duel de largués de la poule H, entre Molde et Häcken, a souri aux Norvégiens, en déplacement (1-3). Un succès notamment assuré par le doublé du bien nommé Kristian Eriksen (24e et 86e). Idéal pour revenir à égalité de points (six unités) avec le deuxième, Qarabağ, défait dans la soirée par Leverkusen (1-0).

West Ham 1-0 Olympiakos

But : Paquetá (73e) pour les Hammers

Sporting 2-1 Raków Częstochowa

Buts : Pedro Gonçalves (14e, SP et 52e, SP) pour le Sporting // Rundić (71e) pour le Raków

Expulsion : Racovițan (12e) pour Raków

Betis 4-1 Aris Limassol

Buts : Iglesias (34e), Ruibal (64e), Roca (79e) et Ezzalzouli (90e+4) pour les Beticos // Kokorin (84e) pour Limassol

Rangers 2-1 Sparta Prague

Buts : Danilo (11e) et Cantwell (20e) pour les Gers // Haraslín (77e) pour le Sparta

Fribourg 5-0 Bačka Topola

Buts : Röhl (24e), Eggestein (56e), Weißhaupt (69e), Adamu (80e) et Doan (90e+2) pour Breisgau

Häcken 1-3 Molde

Buts : Hrstić (65e) pour le BK // Gulbrandsen (11e) et Eriksen (24e et 86e) pour le FCM

Atalanta 1-0 Sturm Graz

But : Djimsiti (50e) pour la Dea

