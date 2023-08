Pronostic Galatasaray Molde : Analyse, cotes et prono du barrage retour de Ligue des Champions

Galatasaray finit le travail face à Molde

Galatasaray, champion de Turquie en titre, est en ballotage favorable pour se qualifier pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. En effet, Gala s’est imposé à Molde lors du match aller au terme d’une rencontre spectaculaire (2-3). Recruté définitivement par le club en provenance du PSG, Mauro Icardi a été l’homme de ce match avec un très beau but et en offrant le décisif à Midtsjo dans le temps additionnel. Avant cela, le club turc avait franchi deux autres tours face à Zalgiris et contre Ljubljana, en s’imposant à chaque fois à domicile. De plus, Galatasaray a également disputé deux journées de championnat avec un nul sur la pelouse de Kayserispor (0-0) et une victoire contre Trabzonspor (2-0) à la maison. Cet été, la formation turque a frappé fort sur le marché des transferts en recrutant les Zaha, Angelino, Demirbay, Tete mais aussi Ziyech. Ces éléments sont venus rejoindre les Mertens, Icardi ou Muslera.

En face, Molde n’a plus le choix et doit réaliser un exploit ce mardi en s’imposant en Turquie. A l’instar de Galatasaray, le club norvégien a également disputé plusieurs tours de barrages avec des victoires à l’arrachée face aux finlandais d’HJK et contre les modestes joueurs des Iles Féroé de Klaksvik. A chaque fois, lors de ces doubles confrontations, Molde s’était incliné en déplacemen. Ce qui n’est pas de bon augure avant ce match décisif dans le bouillant Rams Park. De plus, la formation norvégienne n’est pas dans les meilleures dispositions sur le plan national avec une 4e place à 10 points du leader Bodo/Glimt, et de nouveaux points perdus à domicile ce week-end (0-0). Devant son exceptionnel public, Galatasaray devrait finir le job pour prendre le meilleur sur Molde.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

