C1 : Braga ne tombe pas dans le piège du Pana, Galatasaray s'en sort sur un fil

Marseille Braga à un petit match de la Ligue des champions !

Une semaine seulement après la qualification du Panathïnaikos contre l’OM, les Grecs n’ont pas réussi à surprendre Braga. Loin de là même, puisqu’ils se sont inclinés face aux Portugais (2-1), dans la manche aller des barrages de la Ligue des champions. Les partenaires de José Fonte et Sikou Niakaté ont un pied en C1, il s’agit désormais de valider leur billet dès mardi prochain lors du match retour en Grèce.

Les Turcs de Galatasaray repartent tout sourire, eux, de leur voyage en Norvège. Les hommes d’Okan Buruk ont réussi à l’emporter sur le gong face à Molde (2-3). Tout n’a pas été simple pour les coéquipiers de Sacha Boey, qui ont dû compter sur une réalisation tardive de Fredrik Midtsjø pour s’en sortir, malgré un Mauro Icardi encore décisif un peu plus tôt dans la partie. Pas de vainqueur ni de but dans le troisième et dernier match du soir entre le Maccabi Haïfa et les Young Boys de Berne (0-0).

Les matchs retours s’annoncent passionnants, en tout cas.

