Pronostic Club Bruges Molde : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa Conférence

Bruges renverse Molde et se qualifie

Pourtant dominateur au match aller, le Club Bruges n’a pas su s’imposer et s’est même incliné dans les tous derniers instants de la rencontre (2-1). A la maison, il va falloir faire le nécessaire pour combler ce retard et obtenir la qualification. C’est nettement envisageable pour les Belges qui n’ont connu la défaite qu’une seule fois à domicile cette saison toutes compétitions, c’était en février contre le rival d’Anderlecht (1-2). Cette rencontre est très importante pour eux qui sont maintenant trop loin pour aller chercher le titre en championnat, et qui comptent sur cette C4 pour gagner au moins un trophée. Les Belges vont probablement devoir se priver de leur buteur maison Igor Thiago, comme à l’aller. En revanche, les joueurs clé Vanaken (10 buts, 8 passes TCC) et Skov Olsen (15 buts, 7 passes TCC) seront bien disponibles et ce sont eux qui pourraient faire basculer la rencontre.

Molde a fait le job au match aller, mais s’est fait peur avec ce but dans les arrêts de jeu. Il va maintenant falloir tenir le choc à l’extérieur pour cette équipe qui a eu du mal cette saison en championnat, avec une triste 5e place obtenue. C’était déjà un véritable défi de disputer ces phases finales sans match officiel dans les pattes, puisque le championnat est terminé depuis déjà plusieurs mois et les Norvégiens n’ont disputé depuis que des rencontre amicales. Cette formation compte dans ses rangs quelques joueurs intéressants, notamment Gulbrandsen, qui a déjà inscrit 5 buts en 3 petits matchs de C4 et buteur à l’aller. A ses côtés devrait être positionné le renard des surface Berisha, buteur à 5 reprises en championnat et passeur 4 fois. Mais cela devrait être insuffisant pour tenir tête aux Belges qui seront en mission et qui vont être difficiles à battre chez eux.

Pronostic Molde Club Bruges : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa Conférence