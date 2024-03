Pronostic Molde Club Bruges : Analyse, cotes et prono du match de Conference League

Molde et le Club Bruges au coude-à-coude

Molde a terminé troisième de son groupe en Ligue Europa, derrière Leverkusen et Qarabag, ce qui lui a permis de se qualifier pour les barrages de la C4. Face au Legia Varsovie, l’équipe locale a remporté aisément la double confrontation, s’imposant lors du match aller (3-2) avant de l’emporter largement au retour (3-0). Actuellement cinquièmes au classement, les Norvégiens réalisent une saison en demi-teinte avec un retard de 10 points sur le podium après 30 journées. Malgré cela, ils ont décroché une place européenne en remportant la finale de la coupe nationale contre Bodo/Glimt. Au cours des dernières semaines, l’équipe scandinave n’a disputé que des matchs amicaux, avec des résultats mitigés contre Midtjylland (victoire 2-1) et Copenhague (défaite 3-1). Le week-end dernier, ils ont affronté Rosenborg encore match amical, se terminant sur un match nul (1-1).

Le Club Bruges s’est directement qualifié pour les huitièmes de finale après avoir largement dominé son groupe en Conférence League. Cependant, le club belge ne suscite pas autant de confiance en championnat que d’habitude. Malgré son invincibilité sur la scène européenne, avec un bilan de 5 victoires et 1 nul lors de cette campagne, le futur adversaire de Molde a subi une élimination en demi-finale de la coupe nationale contre l’Union SG. Néanmoins, ils ont relevé leur niveau de jeu lors de leur dernière rencontre en battant Genk à l’extérieur sur le score de 3-0. Le troisième du championnat pourrait être privé de son meilleur buteur, Igor Thiago (26 buts, toutes compétitions confondues) mais a du beau monde avec les Jutgla, Vanaken et Nielsen, etc.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

