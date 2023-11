En Norvège, un joueur expulsé finit le match avec les ultras en tribunes

Qui ne Sæter pas n’est pas…

Le championnat norvégien, l’Eliteserien, tient certainement l’une des séquences de l’année : pas sur le terrain, mais bien en tribunes. Tout est d’abord parti d’un mauvais geste du héros de l’histoire, Ole Sæter. Présent sur le banc des remplaçants lors du match entre son équipe de Rosenborg et Molde, l’attaquant de 27 ans n’a pas vraiment goûté une faute de Mathias Løvik, proches de la zone des substituts, et a décidé de pousser le fautif. Un geste franchement pas malin qui lui a valu une expulsion avant la mi-temps (Løvik a également pris un rouge), mais qui lui a aussi permis de passer le reste de la soirée… dans les gradins.

… og etter å ha blitt utvist fra benken går Ole Sæter på tribunen for å blusse med fansen 😅 pic.twitter.com/tY95vnLJRt — TV 2 Sport (@tv2sport) November 5, 2023

Présent au milieu des ultras, Sæter a pris son pied et fait la totale. Fumigènes en main, micro pour entonner des chants et photos avec la cagoule des ultras : il s’est régalé, au plus grand bonheur de ses supporters. Avec ses 8 buts en 12 matchs de championnat, il réalise d’ailleurs une belle saison. Même sans lui, son équipe s’est tout de même imposée (3-1).

Ça ne vaut pas non plus Jean-Michel Aulas.

Jean-Michel #Aulas, fumigène à la main à la fin de la rencontre 🔥 pic.twitter.com/1EEVY7blCT — Inside Gones (@InsideGones) December 17, 2017

