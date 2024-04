Ole Sæter le gros branleur

Marquer des buts ? Ole Sæter s’en branle.

Entré en jeu pour inscrire, en quatre minutes, le banger du week-end, l’attaquant de Rosenborg a été le grand bonhomme de la victoire contre Sandefjord (2-0), lors de la première journée du championnat de Norvège. Mais ça ne lui a visiblement pas suffi.

Apparemment très heureux du pion qu’il venait d’inscrire, Sæter a totalement craqué, en réaction d’après-match : « Je vais rentrer chez moi… Téléphone dans une main, b*te dans l’autre. Je vais m’amuser. La nuit sera longue. »

Rosenborg striker, Ole Sæter in his post match interview regarding his goal:

« I’m going to go home… Phone in one hand, c*ck in the other. I’m going to enjoy myself. Will be a long night. » 😭

Never change @ole_saeter, never change.

📽️ @tv2sport pic.twitter.com/SojPgz3Enp

— Football Norway (@NorwayFooty) April 1, 2024