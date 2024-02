Le tifo génial des ultras du Legia Varsovie

Le tifo est un art.

Ce jeudi soir, pour la réception de Molde en barrage retour de Ligue Europa Conférence, les membres de la très réputée et sulfureuse « Żyleta », tribune ultra du Legia Varsovie, n’ont pas pu y prendre place. Et ce, à cause d’une sanction de l’UEFA, laquelle avait néanmoins laissé des groupes d’enfants occuper cette partie du stade. Mais comme souvent, les supporters locaux ont fait preuve d’ingéniosité et de brio.

UEFA shuts down Legia Warsaw's ultra section tonight This is Legia Warsaw reaction #LEGIA #LEGMFK pic.twitter.com/Q30ogvPOWh — FootballAwaydays (@Awaydays23) February 22, 2024

Sur une grande banderole déployée avant le match dans la tribune Żyleta, on pouvait lire la phrase « Cette fois tu as gagné, l’UEFA ». Vaincus, vraiment ? Pas si simple : au moment de l’entrée des joueurs, les ultras – qui s’étaient en fait rassemblés en tribune latérale pour l’occasion – ont dévoilé un grand tifo avec l’inscription « Surprise motherf*ckers ! » – dont nous vous épargnerons la traduction –, tirant en même temps un impressionnant feu d’artifice. Bref, une superbe contre-attaque.

Le Legia a lui vraiment perdu (0-3), en revanche.