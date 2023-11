Brighton en patron, Villarreal et le Servette se rebiffent, la Roma cale

Malgré son exploit, Toulouse n’a pas eu le monopole des surprises ce jeudi.

Le club de la Ville rose a partagé la vedette avec l’AS Roma, dont la performance n’a enchanté ni José Mourinho, ni les supporters de la Louve. Une défaite (2-0) totalement méritée sur la pelouse du Slavia Prague alors que les Romains pouvaient valider leur ticket pour le tour suivant dès ce soir. Résultat : une première place partagée avec le Slavia (neuf points chacun) dans le groupe G et une qualification qui attendra après le reversement de situation du Servette (troisième, quatre points) contre le Sheriff Tiraspol (2-1). Grosse déception également pour le Maccabi Haïfa, qui a mené pendant presque une heure contre Villarreal avant d’encaisser deux pions coup sur coup en fin de rencontre (1-2). Le Sous-marin jaune (2e, six points mais un match en moins) se repositionne ainsi dans un groupe F dominé par le Stade rennais (neuf unités).

Au rayon des déceptions, l’Ajax Amsterdam, déjà largué en championnat, a une nouvelle fois été balayé (0-2) par Brighton dans le groupe B, Ansu Fati et Simon Adingra punissant les faiblesses défensives des joueurs de John van ‘t Schip. Un résultat qui pourrait notamment faire les affaires de l’OM en cas de victoire contre l’AEK Athènes ce soir (coup d’envoi à 21 heures). En revanche, LASK (quatrième, trois points) s’est relancé dans le groupe E en humiliant l’Union Saint-Gilloise (3-0), fantomatique et désormais en sursis (3e, quatre points). Un résultat qui permet à Toulouse (2e, sept points) de faire un grand pas vers les seizièmes et plus si affinités. Enfin, le Bayer Leverkusen aura attendu le temps additionnel de la deuxième mi-temps pour se sortir du piège de Qarabag (0-1), poursuivre son splendide début de saison et assurer quasiment la première place du groupe H.

La Ligue Europa et ses scénarios toujours aussi fous, on en redemande.

Ajax Amsterdam 0-2 Brighton

Buts : Fati (14e) et Adingra (53e) pour les Seagulls

LASK 3-0 Union Saint-Gilloise

Buts : Horvath (25e SP), Talovierov (45e+4) et Zulj (77e) pour LASK

Maccabi Haïfa 1-2 Villarreal

Buts : Seck (30e) pour le Maccabi // Baena (82e) et Sørloth (86e) pour le Sous-marin jaune

Slavia Prague 2-0 AS Roma

Buts : Jurečka (50e) et Masopust (74e) pour le Slavia

Servette 2-1 Sheriff

Buts : Rouiller (84e) et Bédia (90e+2) pour le Servette // Severin (12e CSC) pour le Sheriff

FK Qarabag 0-1 Bayer Leverkusen

But : Boniface (90e+4 SP) pour le Bayer

Revivez la victoire de Rennes face au Panathinaïkos ! (3-1)