Feroé : Un Klaksvík parmi les classiques

« Le football est culturel à Klaksvík. On dit que lorsque KÍ gagne le dimanche, l’efficacité des usines de poissons de Klaksvík est au top. Tout le monde est heureux. » Il n’en fallait pas plus à Súni Clementsen, l’un des responsables du club KÍ Klaksvík, pour témoigner à quel point cette équipe a un impact quotidien sur la vie locale. Car les temps peuvent être rudes et monotones dans la seconde ville du pays, réputée pour son port de pêche et située à Borðoy, l’une des plus septentrionales des 18 îles de cet archipel du nord de l’Ecosse. Le 20 juillet dernier, c’est ainsi près de la moitié de la ville qui a accueilli torches à la main le bus des joueurs, après leur retour triomphant de Budapest. Ils y avaient alors battu 3-0 Ferencváros, le champion de Hongrie, lors du premier tour de qualification de la Ligue des champions 2023-2024. Déjà l’exploit de l’été.

Profession : faiseur de miracles

Les succès en football ne sont pourtant pas si nouveaux à Klaksvík car le club jouit d’une riche histoire. Il est l’un des plus anciens clubs des îles Féroé (1904) et celui qui a remporté le premier championnat national (1942). C’est pourtant à partir de 2019 que cette équipe écrit les plus belles lettres de son histoire moderne, avec un nouveau titre de champion des Féroé après 20 années de disette. Mais ce sont surtout ses performances en éliminatoires de Coupes d’Europe qui permettent de sortir le club de l’anonyme ligue Betrideildin. Tout commence lors de la phase des éliminatoires de Ligue des champions 2020-2021 avec une courte défaite, en matchs cumulés, contre les Youg Boys de Berne (1-3). Quelques semaines plus tard, les Féroïens, reversés en qualifs de Ligue Europa, étrillent le Dinamo Tbilissi 6 buts à 1. Le début d’une romance entre les Coupes d’Europe et Klaksvík. Lors de la campagne 2022-2023, il ne passe pas loin de l’exploit en Ligue des champions contre les Norvégiens de Bodø/Glimt (3-4), avant d’être stoppé, aux tirs au but, aux portes des phases de groupe de la Ligue Europa Conférence par les Kosovars du KF Ballkani, autre spécialiste des miracles.

Pour Clementsen, si le club a connu une telle transformation, c’est à partir de 2014, « lorsque nous avons signé en entraîneur-chef Mikkjal Thomassen. Il a été le premier féroïen à oser rêver d’une phase de groupes européenne ». Sous sa houlette, Klaksvík remporte ainsi trois championnats nationaux (2019, 2021, 2022), deux coupes (2016, 2022) et écrit les plus belles pages du football féroïen sur la scène européenne. Après huit années de bons et loyaux services, le magicien Thomassen rejoint en 2022 la Norvège, et le club de Fredrikstad, alors que le Norvégien Magne Hoseth fait le chemin inverse pour prendre les rênes de l’équipe ilienne.

Au service de l’équipe nationale

KÍ Klaksvík n’a désormais plus rien à envier aux clubs rivaux de la capitale, B36 Tórshavn et Havnar Bóltfelag, puisque l’effectif réunit essentiellement des joueurs locaux dont certains des meilleurs internationaux comme Odmar Færø, Páll Klettskarð, René Shaki Joensen ou Jákup Andreasen – plus étonnant, la présence de Vegard Forren, ancien international norvégien bien connu des fans de Football Manager, passé par Southampton et Brighton. Il faut dire que la Fédération de football des Îles Féroé a mis en place depuis quelques années une véritable stratégie « à l’islandaise ». Selon Clementsen, « les clubs féroïens travaillent en étroite collaboration avec la fédération et il y a régulièrement des entraînements et des séances de détection où les meilleurs jeunes locaux sont réunis pour jouer ensemble ». Avec comme objectif premier de développer les jeunes potentiels et tenter de faire aussi bien que l’Islande en exportant ses meilleurs éléments dans des championnats plus huppés.

Une stratégie payante puisque les îles Féroé, malgré leur vivier limité de 50 000 habitants, se qualifient en 2017 pour l’Euro des moins de 17 ans de l’UEFA, la toute première participation du pays à une phase finale de l’UEFA. L’équipe A, la Landsliðið, n’est pas en reste puisqu’elle est l’une des meilleures « petites » sélections nationales et a relégué bien loin derrière les sélections d’Andorre, du Liechtenstein, de Malte ou de Saint-Marin.

Le football : outil de promotion internationale du nationalisme féroïen

Au-delà de l’aspect sportif, le football joue un rôle particulier autour du nationalisme des Féroé, pays non indépendant du territoire danois, mais autonome, depuis 1814. C’est notamment par le football que le particularisme féroïen a pu de nouveau s’exprimer, avec une équipe nationale devenue membre de la FIFA en 1988 et de l’UEFA en 1990 (à l’époque où les règles d’adhésion étaient moins contraignantes). Une manière d’affronter de véritables États à travers leur sélection, de hisser fièrement leur drapeau et de faire exister ce petit archipel de l’Atlantique nord sur la scène internationale. Avec pourquoi pas des rêves d’indépendance, si les conditions économiques le permettent.

En attendant, KÍ Klaksvík porte les espoirs de toute une ville, de tout un peuple. Un résultat positif contre les Suédois de Häcken (0-0, à l’aller à Klaksvík) enverrait le club vers un historique troisième tour de qualification de Ligue des champions, et l’assurerait de participer a minima à la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence. Si tel est le cas, Við Djúpumýrar, leur stade bordé de collines de 2500 places dont 500 assises, ne sera malheureusement pas homologué pour cette phase de compétition. C’est donc à Tórsvøllur, l’enceinte de la capitale, que se joueront peut-être les prochains exploits des Féroïens. Un stade qui a vu l’équipe nationale signer son plus grand coup d’éclat le 25 septembre 2022 : une victoire 2-1 contre la Turquie. L’histoire se perpétuera-t-elle encore cette saison pour le petit Poucet féroïen ?

