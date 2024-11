Létang sort les crocs pour Jonathan David

Personne ne bouge.

Comme le LOSC, quatrième de Ligue 1 et bien placé en Ligue des champions, Jonathan David brille depuis le début de saison. L’attaquant canadien a déjà planté 13 buts, dont quatre en Ligue des champions, où ses victimes se nomment le Real Madrid, l’Atlético et la Juventus. Les performances du buteur ne passent évidemment pas inaperçues, et le téléphone d’Olivier Létang risque bien de chauffer à l’approche du mercato hivernal. Le président lillois fera cependant des déçus.

« Jonathan, évidemment, a déjà une offre (de prolongation) entre les mains. La balle est dans son camp. On a beaucoup d’échanges sur le fait qu’il puisse rester avec nous. Il ne partira pas au mois de janvier. Il restera avec nous, car c’est un joueur important, promet le boss des Dogues sur l’antenne de RMC. Il restera, car en mai, nous avons des objectifs. Quand vous avez un joueur qui met 20, 25 buts, une qualification pour la Ligue des champions en fin de saison, ça équilibre un transfert qui ne s’est pas fait. »

Comme si Lille allait lâcher le joueur qui lui fera gagner la C1.

