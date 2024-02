Le calendrier des Bleus pour la Ligue des nations dévoilé

Réservez déjà les dates pour l’Euro de Wish.

Ce jeudi, la France a hérité d’un joli groupe lors du tirage au sort de la Ligue des nations 2024-2025, tombant face à l’Italie, la Belgique et Israël. Et les dates des retrouvailles ont été dévoilées. Les Bleus débuteront à domicile face à l’Italie et la Belgique les 6 et 9 septembre 2024. Ils se déplaceront le mois suivant en Israël et en Belgique, le 10 et 14 octobre. Enfin, ils termineront avec la réception d’Israël le 14 novembre, et le déplacement en Italie le 17 novembre.

Pour cette quatrième édition de la compétition, l’UEFA change de format. Les deux premiers des quatre groupes de la Ligue A disputeront des quarts de finale sous un format aller-retour en mars 2025, avant le Final Four habituel en juin 2025, avec des demi-finales et une finale en match simple disputés dans un seul pays. Autre nouveauté : l’instauration de barrages pour monter ou descendre, entre les troisièmes des Ligues A, B et C et les deuxièmes de la Ligue inférieure. Pas de changement pour le reste : les derniers des Ligues A, B et C seront relégués, tandis que les premiers des Ligues B, C et D seront promus.

Du bricolage pour essayer de rendre la compétition intéressante, pas sûr que ça fonctionne.

