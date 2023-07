David Beckham : « Je fais partie de la communauté juive et je suis fier de le dire »

L’introspection de David Beckham.

D’origine juive par son grand-père maternel (décédé en 2009), le Spice Boy a déclaré, lors d’une discussion avec le producteur et réalisateur de cinéma Ben Winston pour le lancement d’une bourse (la « Lira Winston Fellowship ») : « Je fais partie de la communauté juive et je suis fier de le dire ». The Jewish Chronicle rapporte que Ben Winston a ensuite commencé une prière que David Beckham a terminée, en hébreu.

Honoured to meet the legendary David Beckham at the launch of the Lira Winston Fellowships, where he engaged in an inspiring conversation on leadership with Ben Winston. 🙌🎙️ pic.twitter.com/GWdWqhxaAY — Dov Forman (@DovForman) July 2, 2023

« Mon grand-père a toujours veillé à ce que nous respections certaines traditions. Nous allions aux bar-mitzvah et aux mariages et je portais une kippa. Tous les samedis matin, j’allais voir mon grand-père. En entrant dans la maison, on voyait ma grand-mère préparer une soupe de poulet, des boulettes de matza et des latkes », a-t-il raconté.

Mazel Tov !

