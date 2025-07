La FFF condamne les propos violents après l’élimination des Bleues

Objectif : calmer les esprits.

Plusieurs jours après l’élimination décevante de l’équipe de France contre l’Allemagne à l’Euro 2025, les insultes des internautes continuent de pleuvoir envers les joueuses de Laurent Bonadei. Dans la ligne de mire des haters, notamment, Amel Majri pour son étrange course sur son tir au but ou encore Selma Bacha et ses propos à la fin du match. Une vague de haine déjà dénoncée par Pauline Peyraud-Magnin en début de semaine.

🗣️ Une prise de parole forte et nécessaire. ➡️ Pauline Peyraud-Magnin dénonce le harcèlement en ligne : https://t.co/wkh5wQs8tn pic.twitter.com/ulgsoNPnQO — SO FOOT (@sofoot) July 23, 2025

Ce mercredi, c’est au tour de la Fédération française de football de « condamner fermement les propos haineux dont ont fait l’objet certaines joueuses de l’équipe de France ». Dans son communiqué, la 3F rappelle que rien ne justifie de telles manifestations de haine. « La FFF exprime son plein soutien à l’ensemble des joueuses concernées et rappelle son attachement aux valeurs de respect et de solidarité qui sont le socle de notre sport. » Pour retrouver les auteurs des comportements pénalement répréhensibles, la Fédération va saisir le pôle national contre la haine en ligne.

La chasse est ouverte.

