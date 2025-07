Un ancien joueur de la Fiorentina retrouvé mort chez lui

Celeste Pin, défenseur de la Fiorentina entre 1982 et 1991, est décédé ce mardi à l’âge de 64 ans. Selon les premières informations rapportées par les médias italiens, les enquêteurs privilégieraient la piste du suicide. Un proche du joueur, sans nouvelles de sa part, se serait inquiété et aurait alerté les secours, explique la Gazzetta dello Sport. L’ancien joueur a été retrouvé mort chez lui à Florence.

Il Presidente Commisso, sua moglie Catherine, il Direttore Generale Alessandro Ferrari, il Direttore Sportivo Daniele Pradè, Mister Pioli e tutta la Fiorentina, si uniscono al dolore della famiglia Pin ed esprimono le più sentite condoglianze per la scomparsa di Celeste💜 pic.twitter.com/vDVWfCu5Dg — ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 22, 2025

Formé à Pérouse, Pin aura passé neuf saisons à la Fio, durant lesquelles il jouera avec des légendes du football italien telles que Roberto Baggio et Stefano Pioli, tout juste nommé entraîneur des Viola Gigliati. En 1990, l’Italien participera à la finale de la Coupe UEFA face à la Juventus, perdue 3-1 par son équipe. Devenu légende à la Fiorentina, il finira sa carrière de joueur à l’AC Sienne en Serie C, avant de devenir directeur sportif pour de petits clubs locaux en Italie, puis de se reconvertir plus récemment dans l’immobilier. C’est un nouveau drame pour le club transalpin après la perte du capitaine Davide Astori à la suite d’une insuffisance cardiaque à 31 ans et du dirigeant Joe Barone, décédé en mars dernier à 57 ans.

Stefano Pioli fait son retour à la Fiorentina