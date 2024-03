La Fiorentina annonce le décès de son directeur général Joe Barone

Transporté en soins intensifs après une crise cardiaque survenue ce dimanche en marge de la 29e journée de Serie A, le directeur général de la Fiorentina Joe Barone est décédé ce mardi, a annoncé le club italien dans un communiqué : « Avec une profonde douleur et une immense tristesse, la Fiorentina perd aujourd’hui l’un de ses points de repère, une figure qui a marqué l’histoire récente du club et qui ne sera jamais oubliée. Le directeur général Giuseppe Barone, à la suite de la maladie survenue dimanche, est décédé aujourd’hui à l’hôpital San Raffaele de Milan. »

Le club italien regrette la disparition « d’un homme qui a offert son grand professionnalisme, son cœur et sa passion pour ces couleurs, d’un ami disponible et toujours proche à tous les moments, aussi bien les plus heureux que, surtout, les plus difficiles ». Âgé de 58 ans, le natif de Pozzalo en Sicile était au club depuis 2019 et avait pris en charge la construction du centre d’entraînement Viola Park.

La Fiorentina piange Joe Baronehttps://t.co/VIvWI9P1Jk — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 19, 2024

