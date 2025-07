Riyad Mahrez d’accord avec Islam Slimani, pas avec Cristiano Ronaldo

Le championnat d’Arabie saoudite est-il au même niveau que les meilleurs d’Europe ?

La réponse est positive pour Cristiano Ronaldo, mais négative aux yeux de Riyad Mahrez. Dans les colonnes de L’Équipe, le joueur d’Al-Ahli s’est en effet montré en désaccord avec le Portugais à ce sujet : « Les cinq grosses Ligues européennes sont devant, et après on peut commencer à rivaliser avec les autres Ligues. Nous ne sommes pas trop loin, je pense. Après, le but, ce n’est pas d’être le meilleur championnat du monde dès maintenant. Nous sommes sur une vision à long terme. Ceux comme moi qui sont arrivés, on est là au début de cette aventure, nous sommes un peu comme des précurseurs. Nous les aidons à rendre cette Ligue plus forte. Et franchement, sur mes deux saisons, j’ai senti une progression dans les équipes, les entraîneurs, les tactiques et l’organisation. Ils essaient d’y arriver, et je pense qu’ils vont y arriver. »

En revanche, l’Algérien s’est dit sur la même ligne qu’Islam Slimani sur une tout autre thématique : le choix de la nationalité sportive, et le fait que certains choisissent un pays comme plan B. « Moi, je suis un peu comme Islam. Chacun fait comme il veut. Si tu te sens algérien, tu viens jouer pour ton pays. Tu viens défendre le drapeau. Si tu ne te sens pas algérien, vaut mieux le dire dès le début, a ainsi estimé l’ancien de Manchester City et de Leicester. Jouer la montre, ce n’est pas forcément bien. Pour les joueurs, les supporters qui attendent… Avant, c’était un peu plus dur, mais maintenant, on a montré qu’on pouvait jouer dans une sélection africaine tout en arrivant dans des grands clubs. Il n’est plus nécessaire d’attendre de signer dans un gros club pour rejoindre une sélection africaine. »

En attendant la réponse de CR7…

