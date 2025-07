Un gardien de l’OL prêté à Molenbeek une heure avant un match amical entre les deux équipes

Les bons comptes font les bons amis.

Timing millimétré et suspense digne d’un feuilleton estival ! Formé à l’OL depuis 2016, Justin Bengui a débarqué en prêt au RWDM Brussels (Molenbeek) pour une saison, à une heure du coup d’envoi d’un amical entre les deux clubs, tous deux sous l’aile protectrice de l’Eagle Football Group. La vie est parfois bien faite.

Bienvenue à Justin Bengui, jeune gardien en provenance de Lyon, prêté pour une saison 🇫🇷 Un nouveau talent entre nos poteaux, prêt à faire ses preuves ! 🧤 pic.twitter.com/R5cWrSVgQo — RWDM Brussels (@rwdm_brussels) July 23, 2025

Pas titulaire au coup d’envoi

Le jeune gardien de 20 ans, passé par un prêt discret au FK Jedinstvo Ub en Serbie, n’a jamais goûté à l’équipe première lyonnaise, cantonné à la réserve. Ce mercredi, celui qui a gardé les cages de l’équipe de France U17, U18, U19 et U20 n’était pas non plus titulaire avec sa nouvelle équipe, Bill Lathouwers gardant les gants pour commencer la rencontre.

Le RWDM, relégué en deuxième division belge il y a un an, a manqué de peu un retour express dans l’élite la saison dernière. Leader en fin de saison régulière, le club a tout gâché dans la dernière ligne droite avec deux défaites et un nul, avant de sombrer lors d’une demi-finale retour de barrage qu’il menait pourtant 3-0 jusqu’à la 86e minute. Bengui débarque donc dans un club en quête de rachat. À lui maintenant de gagner ses galons, ailleurs qu’à l’échauffement.

Parce qu’il ne faut jamais se contenter d’être un plan B.

