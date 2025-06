Une joueuse de l’OL Lyonnes file chez les London City Lionesses

Entre Lionnes, on s’entend.

Sur ses réseaux sociaux, le London City Lionesses a annoncé la signature de Daniëlle van de Donk. Le promu, dirigé par la patronne de l’OL Lyonnes, Michele Kang, signe un gros coup en ramenant librement la milieu néerlandaise passée par l’OL Lyonnes et Arsenal dans sa carrière. La Néerlandaise de 33 ans possède un joli palmarès : deux Ligues des champions avec Lyon (2022 et 2023) et un Euro, remporté en 2017.

Un mariage et un transfert en quelques semaines

L’ancienne joueuse des Gunners retourne donc à Londres, quatre ans après en être partie. Un sacré mois de juin, pour celle qui s’est mariée avec sa coéquipière de l’OL Lyonnes, l’Australienne Ellie Carpenter, il y a quelques jours, mais qui devra prochainement vivre sa relation à distance.

London City Lionesses était parvenu à accrocher la première place de la Women’s Championship la saison dernière avec un total de 43 points. C’est la première fois de son histoire que le club, formé en 2019, atteint la Women’s Super League.

