Une autre cadre de la sélection anglaise se retire avant l’Euro

Gros coup dur pour la sélection anglaise.

Après l’annonce surprise de la retraite internationale de Mary Earps, suivie de Fran Kirby, c’est au tour de Millie Bright d’annoncer une mauvaise nouvelle. La capitaine de l’Angleterre depuis 2023 ne participera pas à l’Euro 2025. La joueuse de Chelsea l’a annoncé sur ses réseaux sociaux. « C’est l’une des décisions les plus dures que j’ai eu à prendre, a expliqué la Blue sur Instagram. J’ai décidé de me retirer de la sélection anglaise pour l’Euro 2025. Actuellement, je ne suis pas apte à 100 %, que ce soit physiquement ou mentalement. »

88 sélections au total pour Millie Bright

Sacrées lors de l’Euro 2022, les Three Lionesses ne pourront donc pas s’appuyer sur leur meilleure défenseuse, qui compte 88 sélections au total. « Ma fierté et mon ego m’ont dit d’y aller, mais je pense que l’équipe et les fans méritent mieux, a poursuivi la joueuse de 31 ans. Je vais supporter l’équipe avec tout ce que j’ai, en espérant que cet incroyable groupe rendra fière la nation. »

