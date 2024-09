Millie Bright s’engage pour la santé mentale des jeunes

Sur un autre terrain.

La défenseuse de Chelsea et internationale anglaise Millie Bright prend un nouveau rôle : celui d’ambassadrice de YoungMinds, l’association dédiée à la santé mentale des enfants. À 31 ans, Bright se lance dans cette mission avec passion, affirmant dans une interview pour la BBC que c’était « la chose la plus émouvante » de sa carrière.

La santé mentale est une cause chère à Millie Bright, et ce, depuis déjà quelque temps. Ancien soutien de sa mère durant sa lutte contre la dépression et l’anxiété, Bright souhaite apporter son expérience pour aider les jeunes en difficulté. « C’est effrayant de voir combien de personnes ont des difficultés », confie-t-elle. L’ancienne capitaine des Blues utilisera sa visibilité pour sensibiliser et offrir des espaces sûrs aux jeunes. Une chose qu’elle avait déjà faite durant la pandémie du Covid 19. Bright et Rachel Daly – ancienne internationale anglaise – avaient créé un compte sur les réseaux sociaux appelé @YourDalyDoseofBrightness, qu’elles utilisaient comme plateforme pour soutenir les autres.

Chelsea FC Captain. Lioness. And now our Ambassador. Welcome to our team, Millie Bright. pic.twitter.com/YnxNto1BLV — YoungMinds (@YoungMindsUK) September 4, 2024

Un nouveau rôle qui lui donnera l’occasion de mettre en lumière la santé mentale dans le foot et en dehors.

