S’abonner au mag
  • France
  • Paris Saint-Germain

Presnel Kimpembe estime n’avoir aucun « regret  » avec le PSG

AB
Presnel Kimpembe estime n’avoir aucun «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>regret  » avec le PSG

Presnel Saint-Germain.

Dans un entretien accordé à Flashscore, Presnel Kimpembe est revenu sur ses années parisiennes, au détour de quelques poncifs concernant son nouveau club du Qatar SC. Blessé lors des deux dernières saisons avec Paris, le défenseur central estime ainsi avoir tout donné pour le club de la capitale : « J’ai fait tout ce que j’avais à faire avec le PSG, sans regret. J’ai tout gagné. » Kimpembe s’est également attardé sur son rapport aux blessures, et sur les craintes légitimes que peut poser un retour sur le terrain après plusieurs mois d’absence : « Je suis un combattant, un guerrier et j’ai les idées claires dans ma tête. Si ça avait été un problème de revenir, j’aurais arrêté ma carrière à ce moment-là. Ça n’a pas été le cas malgré les grosses blessures que j’ai pu avoir. Même si ça a mis deux ans, deux ans et demi, pour revenir, dans ma tête, j’ai toujours été préparé à me battre pour pouvoir revenir. »

Il n’a jamais voulu signer dans un autre club français

Enfin, le joueur de 30 ans a précisé n’avoir jamais voulu signer dans un autre club français, afin d’éviter d’affronter le PSG : « Ça aurait été un gros défi et un gros combat personnel. Je ne voulais pas en arriver là, car émotionnellement, ça m’aurait fait quelque chose. » De quoi justifier son arrivée au Qatar.

Merci Nasser al-Khelaïfi.

Ousmane Dembélé s’est entraîné à deux jours du choc face au Bayern Munich

AB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
10
Revivez PSG-Nice (1-0)
  • Ligue 1
  • J11
  • PSG-Nice
Revivez PSG-Nice (1-0)

Revivez PSG-Nice (1-0)

Revivez PSG-Nice (1-0)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

01
Revivez Auxerre-Marseille (0-1)
Revivez Auxerre-Marseille (0-1)

Revivez Auxerre-Marseille (0-1)

Revivez Auxerre-Marseille (0-1)
10
Revivez PSG-Nice (1-0)
Revivez PSG-Nice (1-0)

Revivez PSG-Nice (1-0)

Revivez PSG-Nice (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!