Rennes : Ludovic Blas et Seko Fofana vont être réintégrés au groupe

Rennes : Ludovic Blas et Seko Fofana vont être réintégrés au groupe

Seko, ça brûle.

Le retour de Ludovic Blas et Seko Fofana dans le groupe rennais va intervenir ce dimanche (15 heures), pour la réception de Strasbourg. Écartés mercredi dernier contre Toulouse (2-2) en raison de prétendues bisbilles avec leur entraîneur Habib Beye, Blas et Fofana auront donc de nouveau l’occasion de s’exprimer sur le terrain, même si leur titularisation face à Strasbourg est loin d’être garantie.

Rennes est encore fragile

Ce match de 11e journée de Ligue 1 aux allures banales intervient ainsi dans un contexte délicat pour les Rennais, en manque de résultats et avec un Beye sur la sellette, malgré sa confirmation récente sur le banc par le président du club, Arnaud Pouille : « Oui, oui, oui, on vient de le dire au groupe (que Beye était confirmé à son poste). Tout le monde le sait, il nous faut des résultats, il nous faut avancer. Il y a eu du contenu ce soir (contre Toulouse), encore un peu une détresse, un peu de fragilité mais on va continuer à bosser tous ensemble et trouver des solutions », confiait le dirigeant au micro de Ligue 1+.

Écartés, délivrés.

Habib Beye justifie les absences de Seko Fofana et Ludovic Blas contre Toulouse

