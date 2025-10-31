Habib Beye justifie les absences de Seko Fofana et Ludovic Blas contre Toulouse

Ce n’est pas le nul frustrant concédé ce mercredi contre le TFC qui va rassurer les supporters rennais. Ni les convaincre du bien-fondé de la décision d’Habib Beye de se passer des services de Seko Fofana et Ludovic Blas pour ce match.

Les deux joueurs n’avaient pas été appelés dans le groupe, ce qui avait suscité l’étonnement, voire la défiance de nombreux suiveurs des Rouge et Noir. La décision était motivée par un souci d’attitude, comme l’a sous-entendu le technicien sénégalais en marge du match contre Strasbourg : « Je suis le garant de l’exigence qu’on doit avoir au Stade rennais, et quand elle n’est pas sur le terrain j’estime que je dois faire des choix », a déclaré Beye.

Sans rancune

Doté d’un effectif de qualité sur le papier, Rennes sous-performe depuis août. Peut-être à cause d’un manque d’investissement de ses cadres. Aussi, l’ancien consultant Canal+ privilégie l’engagement à l’entraînement au talent et au statut supposé de ses hommes. « Les 20 joueurs qui étaient là à Toulouse étaient les plus performants », explique-t-il.

Pour autant, celui-ci ne ferme pas la porte à un retour très rapide de Blas et Fofana dans l’équipe… s’ils se montrent dignes de sa confiance. « Dès le lendemain (du match face au TFC, NDLR), c’était rouvert à la compétition, et jusqu’à demain (samedi) on verra qui sera le plus compétitif pour jouer face à Strasbourg », a-t-il relativisé.

Mais veulent-ils vraiment être alignés face à Valentin Barco ?

PSG, OM, Monaco... Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 11e journée