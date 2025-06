La Belgique s’offre un match complètement fou contre le Pays de Galles

Belgique 4-3 Pays de Galles

Buts : Lukaku (SP 15e), Tielemans (19e), Doku (27e), De Bruyne (88e) pour les Diables rouges // Wilson (SP 45e+7), Thomas (52e), Johnson (69e) pour les Dragons

Ce remake du quart de finale de l’Euro 2016 va faire un carton au box-office.

Tout avait si bien commencé pour la Belgique, ce lundi soir. Pour leur deuxième match de qualification à la Coupe du monde 2026, les Diables rouges avaient tout mis en œuvre pour s’assurer une victoire sereine face au Pays de Galles, menant 3-0 avant même la demi-heure de jeu. Malgré la blessure de Thomas Meunier, Romelu Lukaku a mis sa sélection sur les bons rails en transformant un penalty (1-0, 15e), avant que Youri Tielemans ne fasse rapidement le break (2-0, 19e), à la retombée d’un bon centre de Maxim De Cuyper. Comme la soirée s’annonçait belle, Jérémy Doku s’est dit qu’il allait participer à la fête en inscrivant son premier but en sélection depuis plus de quatre ans (3-0, 27e).

Au lendemain de la victoire de Carlos Alcaraz, revenu de l’enfer, en finale de Roland-Garros, les Gallois n’ont pas abdiqué et se sont jetés sur chaque miette laissée en route par leurs hôtes. Après un long arbitrage vidéo, Harry Wilson a réduit l’écart avant la pause, sur penalty (3-1, 45e+7). Puis, c’était au tour de Sorba Thomas de profiter de la passivité défensive belge pour recoller à un petit but (3-2, 52e). Wilson a ensuite renversé vers Thomas, qui a remisé pour Brennan Johnson, tandis que ce dernier n’est pas fait prier pour égaliser de la tête (3-3, 69e).

Pour signer un vrai match dingue, il fallait bien un nouveau retournement de situation, et c’est Lukaku qui s’en est chargé… avant que son but ne soit refusé (80e). Kevin De Bruyne, autre cadre historique, seul rescapé du quart de l’Euro 2016 encore sur la pelouse avec l’avant-centre, a surgi au second poteau pour propulser le centre de Tielemans au fond des filets (4-3, 88e) et faire vivre une soirée mémorable à ses supporters.

Définitivement hors du temps.

