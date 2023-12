Liverpool bat Crystal Palace sur le fil

Crystal Palace 1-2 Liverpool

Buts : Mateta (58e) pour les Eagles // Salah (75e) et Elliott (90e+1) pour les Reds

Carton rouge : J.Ayew (75e) pour Palace.

Les Reds s’en sortent (très) bien.

Malmené, Liverpool a miraculeusement renversé Crystal Palace ce samedi en ouverture de la 16e journée de Premier League (1-2). Dans un début de rencontre à sens unique à Selhurst Park, les Reds privent les Eagles de ballon sans pour autant parvenir à inquiéter le portier Samuel Johnstone. Comme souvent, Liverpool, dominateur, s’expose à des contres. Après un déboulé côté gauche, Jordan Ayew trouve Odsonne Edouard dans la surface. L’attaquant français reprend ce centre millimétré mais bute sur Alisson, auteur d’une formidable parade (28e). Quelques secondes plus tard, Virgil Van Djik pense concéder un pénalty suite à une faute sur Edouard mais le VAR vient sauver les hommes de Jürgen Klopp (31e). En grande difficulté, les Reds terminent la première mi-temps sans avoir cadré la moindre frappe (5).

Le but de Salah qui est en train de sauver Liverpool de la défaite 😮 Le 200ème but du Pharaon avec les Reds 🔴#CRYLIV | #PremierLeague pic.twitter.com/XiSZcyrsuA — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 9, 2023

Au retour des vestiaires, le premier frisson vient d’une frappe de Luis Díaz, reprise de la tête par Darwin Núñez, qui passe de peu à côté de la cage de Palace (49e). Mais les Eagles obtiennent un pénalty pour une faute de Jarell Quansah sur l’entrant Jean-Philippe Mateta. Ce dernier se fait justice lui-même en prenant Alisson à contre-pied (1-0, 58e). Loin d’être dans un bon jour, les hommes de Jürgen Klopp prennent l’eau dans le début du second acte et n’arrivent pas à se montrer tranchant. Dans la foulée de l’expulsion de Jordan Ayew (75e), Mohamed Salah profite d’un cafouillage dans la surface adverse pour remettre son équipe dans le droit chemin en plantant son 200e but avec Liverpool (1-1, 75e). Le vent tourne et Liverpool se montre de plus menaçant. Sur éclair de génie, Harvey Elliott transperce la défense adverse avant de crucifier Remi Matthews d’une frappe puissante (1-2, 90e+1). Malgré un coup de casque de Joachim Anderson (90e+9), Alisson réalise une nouvelle parade cruciale. Le score en restera là. Avec ce succès obtenu sur le fil, Liverpool prend provisoirement la tête de la Premier League.

Klopp peut retrouver le sourire.

Crystal Palace (4-3-3): Johnstone (Matthews, 87e) – Clyne, Andersen, Guehi, Ward – Hughes (Ozoh, 90e+5), Richards, Lerma (Olise, 67e) – J. Ayew, Edouard (Mateta, 46e), Schlupp (Ahamada, 84e). Entraîneur : Roy Hodgson.

Liverpool (4-3-3) : Alisson – Alexander-Arnold, Quensah (Konaté, 57e), Van Djik, Tsimikas – Szoboszlai (Jones, 72e), Endo (Gomez, 46e), Gravenberch (Gakpo, 57e) – Salah, Núñez ( Elliott, 74e), Díaz. Entraîneur : Jürgen Klopp.