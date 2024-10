Qui pour succéder à Antoine Griezmann chez les Bleus ?

→ Enzo Millot

Le jeune milieu offensif de Stuttgart pourrait s’imposer comme le successeur naturel. La vie sans le Grizou national pourrait mettre en évidence l’absence de milieux créateurs dans le vivier tricolore, avec des profils souvent similaires. À 22 ans, le vice-champion olympique est en train de prendre une belle dimension en Bundesliga. Entre une patte gauche soyeuse et la capacité à emmerder le Real Madrid en Ligue des champions, le gamin formé à Monaco a quelques beaux arguments à faire valoir. Dès le prochain rassemblement ?

→ Michael Olise

Il y a un monde parallèle dans lequel le bonhomme né à Londres offre une deuxième Coupe du monde à l’Angleterre en 2026 (ou une première au Nigeria, ou encore une première à l’Algérie). La nouvelle arme offensive du Bayern Munich ne maîtrise pas encore très bien la langue de Molière, mais il a fait le choix de répondre positivement à l’appel de Didier Deschamps. Dans un registre quand même différent de Griezmann, il fait partie des jeunes joueurs techniques qui devront saisir leur chance dans les années à venir. Allez, on se mouille : il plantera en finale du prochain Mondial. Contre les Anglais, évidemment.

→ Florian Thauvin

Le sens de l’anticipation est une qualité chez un sportif de haut niveau. Sa meilleure période en pro ? Une saison 2017-2018 de haut vol avec l’OM pour convaincre la Desch’ de l’emmener en Russie. Depuis, peu de frissons et une progressive disparition, avec un exil mexicain moins prolifique que celui de son copain Dédé Gignac. Et que se passe-t-il quand Griezmann annonce sa retraite internationale ? FloTov sort de sa grotte et redevient injouable avec l’Udinese. Costaud.

→ Rayan Cherki

Ça y est, l’heure de Rayan Cherki est arrivée. DD s’en mis à la recherche d’un créatif pour suppléer Grizou ? Le voilà. Après s’être emparé des clés du jeu lyonnais, l’international espoir deviendra le lieutenant de son pote Kylian Mbappé dans les mois à venir. C’est sûr, c’est écrit. Avant de (vraiment) filer au PSG. Ou à Dortmund. Ou à Fulham. Ou dans un autre club, quoi.

→ Yann M’Vila

Il était dans le taxi Le Havre-Paris lors de cette nuit d’octobre 2012, il sait faire des passes Ligue des champions selon Fred Antonetti (il faut toujours écouter ce bon vieux Fredo) et surtout il joue dans le club du boss Mbappé. Tout est réuni pour qu’il soit le successeur légitime de Griezmann chez les Bleus.

→ Benoît Paire

Soyons honnêtes, ce pauvre Benoît Paire n’a plus du tout la tête au tennis. Un 6-1, 6-0 à Rennes le mois dernier, une défaite en trois sets contre Jules Marie ce lundi… Allez Ben, mets un peu les raquettes de côté et viens kiffer chez les Bleus. Il a montré la saison dernière à Brest qu’il était capable d’envoyer de sacrées reprises de volée et de régaler la chique. La Coupe Davis, c’est bien, mais une Coupe du monde de foot en 2026, c’est quand même autre chose.

→ Jean-Michel Bazire

En bon passionné de courses hippiques, Antoine Griezmann pourrait très bien tenter une petite pige en tant que jockey à la fin de sa carrière. Vu son physique, ce n’est pas déconnant. Allez, on fait un échange avec le GOAT des drivers Jean-Michel Bazire et c’est réglé. Le trajet Vincennes-Clairefontaine se fait très bien en bagnole comme en train, et ce serait l’occasion d’avoir le premier Jean-Michel en équipe de France au 21e siècle. Grosse dédicace à Ferri et Larqué.

→ Inoxtag

Après avoir gravi l’Everest, le youtubeur français est prêt à relever un nouveau défi de taille afin de montrer aux jeunes que tout est possible dans la vie en mettant de la volonté et en ne cessant d’y croire. Il suffit juste d’avoir l’esprit Kaizen.

→ Vincent Labrune

Il le dit lui-même dans le numéro de So Foot du mois de septembre : « Je suis un bonhomme de l’ombre. Je suis bien pour le poste de meneur de jeu, moins pour celui d’entraîneur ou de capitaine. » La place est libre, Vince.

→ Antoine Griezmann

En fait, personne ne peut remplacer le petit prince des Bleus. Rendez-vous le 4 août 2025 pour le « IL REVIENT » à la Une de L’Equipe.

