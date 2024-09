La lettre à Olise

Il existe deux types de jeunes joueurs qui quittent leur pays d’origine pour rejoindre une grosse écurie européenne contre une énorme somme d’argent : ceux qui se font bouffer par la pression et qui ont du mal à assumer leur nouveau statut et ceux qui prouvent dès les premiers matchs qu’ils ont l’étoffe des grands. Michael Olise fait clairement partie de cette seconde catégorie. Quatrième recrue la plus chère de l’histoire du Bayern Munich, le nouvel international français a conclu face au Werder Brême une semaine exceptionnelle pour lui comme pour les Bavarois. Il y a d’abord eu une victoire 6-1 à Kiel le 14 septembre lors de laquelle Olise a inscrit son premier but avec le Bayern. Puis ce succès historique 9-2 contre le Dinamo Zagreb en Ligue des champions. Cette rencontre a vu l’ancien de Crystal Palace devenir le deuxième Français de l’histoire à marquer un doublé pour son premier match en C1 après Thierry Henry. Et enfin cette victoire 5-0 à Brême où Olise a fait un double-double (2 buts, 2 passes décisives).

Un doublé et Olise

Il y a 8 mois jour pour jour, le Bayern Munich affrontait déjà le Werder Brême en Bundesliga. Sauf que le résultat était tout autre, puisque les Bavarois s’étaient inclinés 1-0. Pourtant, Harry Kane, de nouveau buteur ce samedi, était déjà là. Upamecano, Davies, Kimmich, Musiala et Coman aussi. Les seules véritables différences se trouvent d’abord sur le banc où Vincent Kompany – toujours à 100% de victoire depuis son arrivée cet été – a remplacé Thomas Tuchel au poste d’entraîneur. Puis sur le côté droit de l’attaque où Michael Olise est déjà devenu indéboulonnable. Il faut dire que son entente avec Musiala, à qui il a offert l’ouverture du score après avoir humilié 4 défenseurs du Werder, et avec Kane, qu’il trouve les yeux fermés, est digne des plus belles heures du trio Robben-Müller-Ribéry.

[🎞️VIDEO – ⚽️BUT] 🇩🇪 #Bundesliga 💥 MICHAEL OLISE MET TOUT LE MONDE D'ACCORD ! 💫 Une passe décisive MAGIQUE pour Harry Kane ! 😮 Déjà 1 but en 2 passes décisives pour le Français dans ce match 👉 Le Bayern mène 0-3 sur la pelouse du Werder !https://t.co/Zgod02xqFQ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 21, 2024

En feu depuis le début de saison, Michael Olise avait pourtant plusieurs excuses à sa disposition en cas de départ manqué. Il y a d’abord cette adaptation à un nouveau club, un nouveau pays, une nouvelle culture. Puis les Jeux olympiques qu’il a disputés avec la bande de Thierry Henry et qui lui ont, certes, offert une médaille d’argent, mais qui l’ont aussi empêché de partir en vacances et de se reposer. Mais à écouter Vincent Kompany, ces JO ont fait plus de bien que de mal à Michael Olise : « Pour moi, ce n’était pas si mal qu’il soit allé au tournoi olympique, car il est arrivé en très bonne forme au Bayern Munich. Je pense qu’il joue vraiment un grand rôle, ce qui n’est pas facile quand on est arrivé en Bundesliga et dans un club comme le Bayern. De mon point de vue, c’est très positif, mais je reste aussi attentif, car je sais qu’il est important de continuer comme il le fait pour vivre de bons moments. » Mais le Belge n’est pas le seul ravi de l’arrivée de Michael Olise. Harry Kane aussi est heureux : « Michael parle de lui-même. Son habileté balle au pied est fantastique. La façon dont il se déplace entre les joueurs est d’un très haut niveau. »

Ne reste plus qu’à convaincre Deschamps

Le plus dur reste à faire pour Michael Olise. D’abord au Bayern Munich où il va devoir garder ce rythme pour conserver sa place de titulaire malgré la concurrence de Gnabry, Sané ou encore Coman. Mais surtout en équipe de France où Didier Deschamps attend encore d’avoir les mêmes étoiles dans les yeux que Vincent Kompany. Appelé lors du dernier rassemblement, le Londonien de naissance a été titularisé lors de la défaite face à l’Italie en Ligue des nations (1-3) avant de jouer 10 minutes contre la Belgique. Deux passages discrets, même s’il a montré lors de quelques séquences le feu qu’il avait dans ses jambes. « Ce n’est jamais évident de commencer, de vouloir et d’y être. Il a fait de bonnes choses avec le ballon, ça a coïncidé aussi avec les 20 premières minutes, balançait Deschamps après le match contre l’Italie. C’est un nouveau groupe pour lui, mais il a un potentiel important et très intéressant, il aura évidemment des étapes à franchir, ça amène des solutions supplémentaires. » Deschamps peut toujours demander des conseils à Thierry Henry et Vincent Kompany pour avoir un Michael Olise XXL avec les Bleus.

