Pronostic Crystal Palace Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea se reprend face à Palace

La 24e journée de Premier League se termine ce lundi avec un derby londonien entre Crystal Palace et Chelsea. Les Eagles ne sont pas au mieux actuellement puisqu’ils se sont seulement imposés à 2 reprises lors des 12 dernières rencontres de championnat, face à Brentford et contre Sheffield. Ces performances se font ressentir au classement avec une 14e place et 5 unités d’avance sur le 1er relégable, Everton, à l’orée de cette journée. La fin de saison s’annonce intense puisque les Toffees, mais aussi Luton n’ont pas abdiqué dans la course au maintien. Dernièrement, la bande à Hogdson avait arraché un précieux succès face à la lanterne rouge, Sheffield United (3-2). Lors de ce match, les Eagles s’en étaient remis à leurs deux hommes forts à savoir Eze (double buteur) et Michael Olise, impliqué sur les 3 buts de son équipe (2 passes et 1 but). Le week-end dernier, Palace a souffert dans le derby face à Brighton (4-1) dans une rencontre où Olise avait été mis sur le banc, pour le protéger d’une éventuelle blessure.

En face, Chelsea souffre en championnat avec une 11e place au classement à l’aube de cette journée. En revanche, les Blues affichent un visage intéressant en coupes, se qualifiant pour la finale de la Carabao Cup et pour les 8es de finale de la FA Cup lors du replay face à Aston Villa disputé à Birmingham mercredi (1-3). Auteur d’une très bonne prestation, les Londoniens retrouveront Leeds au prochain tour. En Premier League, la lourde défaite à Anfield (4-1) et surtout celle à domicile contre Wolverhampton (2-4) ont rappelé que la bande à Pochettino n’était toujours pas guérie. Progressivement, Pochettino récupère ses forces vives, avec les Nkunku et Chilwell sortis de l’infirmerie ou le retour de Jackson revenu de la CAN et déjà buteur mercredi. Les absences majeures restantes sont celles des Fofana, Reece James ou Sanchez. Face à une formation de Palace pas au mieux, Chelsea pourrait retrouver les joies de la victoire en PL, galvanisé par son très bon match en Cup du milieu de semaine.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

