Un seul Mbappé vous manque et tout est dépeuplé

La légende dit qu’il n’y a jamais rien d’amical entre l’Allemagne et la France, même quand la confrontation compte pour du beurre. Force est de constater que la Mannschaft a davantage pris le mythe au pied de la lettre, et elle n’en avait pas trop le choix, contexte mouvementé oblige. Il n’a d’ailleurs suffi que de trois minutes pour s’apercevoir que les Bleus allaient vivre une longue soirée à Dortmund ce mardi, quand l’inoxydable Thomas Müller a profité de l’apathie défensive française pour ouvrir le score d’emblée. Un pion qui aurait pu (voire dû) agiter les Tricolores, visiblement à court de créativité, mais qui n’a finalement jamais eu l’effet escompté. La légère révolte de fin de match, initiée par une réduction de l’écart signée Antoine Griezmann, est restée anecdotique, et Didier Deschamps, qui a vu ses gars s’incliner pour la première fois de l’année, pourrait bien avoir de quoi se gratter la tête.

Des défaillances individuelles…

La défaite n’a rien d’infamant ni de grave, loin de là, mais le contenu laisse à désirer et les forces lancées dans la bataille n’ont pas donné satisfaction. L’entame de match catastrophique a permis de rappeler que la charnière Jean-Clair Todibo-William Saliba était expérimentale et qu’elle n’avait pas forcément vocation à être réutilisée de sitôt. Si Aurélien Tchouaméni et Antoine Griezmann ont globalement tenu leur rang, Adrien Rabiot est totalement passé à travers (seulement 33 ballons touchés) alors qu’il endossait le costume de milieu hybride adoré par Deschamps, où l’artificier doit se charger d’animer le côté gauche en phase offensive, et de colmater les brèches sans ballon.

Randal Kolo Muani, envoyé pour mettre le boxon dans une défense allemande martyrisée par le Japon trois jours plus tôt, n’a rien eu à se mettre sous la dent, ciblé par un gendarme nommé Antonio Rüdiger. L’enseignement est là : sans le capitaine Mbappé, laissé au frigo pour préserver un genou récalcitrant, et Olivier Giroud, touché à une cheville face à l’Irlande, les Bleus semblent assez perdus offensivement. Kingsley Coman a, par moments, instillé le doute sur son côté droit, mais Ousmane Dembélé, envoyé à l’heure de jeu pour prendre le relais, a renvoyé les Tricolores à des circuits trop prévisibles. Et un chiffre ne ment pas pour corroborer l’aperçu visuel : la France n’a remporté aucun des quatre derniers matchs où Mbappé n’était pas titulaire.

… et des circonstances, quand même

Il faut malgré tout relativiser, garder en tête qu’il ne s’agissait que d’un amical dont l’intérêt est réduit, et que ces Bleus ne sont jamais meilleurs que lorsqu’il y a un enjeu au bout. Deschamps n’a d’ailleurs pas hésité à pointer les circonstances pour expliquer la défaite au micro de TF1 : « J’ai fait des changements, certains un peu contraints et forcés par la non disponibilité de certains. Ça permet de voir d’autres joueurs. On a fait des choses intéressantes, même si le fait d’avoir moins de repères peut nuire à la prestation collective. On s’est remis dans le droit chemin après notre entame de match, mais on ne doit pas offrir comme ça à nos adversaires. »

Pour certains, le contexte n’a forcément pas aidé. Kolo Muani, en premier lieu, n’a toujours pas joué la moindre minute avec le PSG et doit encore digérer tout ce qui s’est passé autour de lui en fin de mercato. De même pour Pavard, récemment arrivé à l’Inter Milan, qui n’avait disputé que deux minutes contre l’Irlande, et n’avait pas mis un pied sur un terrain avant cela depuis le 12 août dernier. Rendez-vous désormais dans un mois, pour peut-être valider définitivement le billet pour aller à l’Euro, en espérant que les situations de chacun soient rentrées dans l’ordre, et que les petits bobos aient disparu.

Les notes des Bleus contre l'Allemagne