Le Japon fait la misère à l’Allemagne

Allemagne 1-4 Japon

Buts : Sané (19e) pour la Mannschaft // Ito (12e), Ueda (22e), Asano (90e) et Tanaka (90e+2) pour les Samurai Blue

Et à la fin, c’est le Japon qui gagne.

Comme l’an dernier au Qatar, les Samourai Blue ont fait chuter une piètre Allemagne à Wolfsburg (1-4). Des Japonais toujours aussi amis avec le ballon, et qui ne tardent pas à prendre les devants : sur un centre proposé par Yukinari Sugawara depuis la droite, Junya Ito est le plus prompt pour débloquer le tableau en déviant astucieusement au premier poteau (0-1, 12e). Mais sur l’un de leurs rares mouvements de la partie, les Allemands recollent grâce à Florian Wirtz qui décale parfaitement Leroy Sané (1-1, 19e). Un soulagement qui dure précisément trois minutes, le temps pour Ayase Ueda de tromper à nouveau Marc-André ter Stegen avec réussite (1-2, 22e).

La Manschaft ne reviendra plus et il faut même que Ter Stegen, aligné en attendant le retour de Manuel Neuer, sauve la baraque devant Ueda après une perte de balle coupable de son arrière-garde (41e). Des largesses défensives, le dernier rempart du Barça en compense à plusieurs reprises après la pause (48e, 54e et 70e). De plus en plus maîtres du ballon au fil des minutes, les Allemands ne savent pas vraiment quoi en faire. Une ou deux dernières erreurs techniques pour la route, et Takefusa Kubo peut filer offrir un troisième but à Takuma Asano (1-3, 90e) puis un quatrième à Ao Tanaka d’un très bon centre (1-4, 90e+2).

Seule bonne nouvelle, pour l’Allemagne : l’ogre japonais ne sera pas présent à l’Euro, dans neuf mois.

Allemagne (4-2-3-1) : Ter Stegen – Kimmich, Süle, Rüdiger, Schlotterbeck (Gosens, 64e) – Can (Groß, 64e), Gündoğan – Gnabry (Schade, 81e), Wirtz (Brandt, 73e), Sané – Havertz (Müller, 73e). Sélectionneur : Hansi Flick.

Japon (4-3-3) : Osako – Sugawara (Hashioka, 84e), Tomiyasu, Itakura, H. Ito – J. Ito (Kubo, 75e), Endo, Morita (Tanaka, 75e) – Kamada (Taniguchi, 59e), Ueda (Asano, 59e), Mitoma (Doan, 84e). Entraîneur : Hajime Moriyasu.

