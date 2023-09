Pronostic Allemagne Japon : Analyse, cotes et prono du match amical international

L’Allemagne enclenche les grandes manœuvres face au Japon

Depuis son titre mondial en 2014, l’Allemagne n’a cessé de régresser sur l’échiquier, comme elle l’a de nouveau démontré au Qatar. En effet, le Nationalelf n’a pas su sortir de la phase de groupes comme en 2018, en étant dominé par l’Espagne et par le… Japon. À la suite de cette désillusion, la fédération allemande a tout de même décidé de conserver Hansi Flick avec l’objectif de remporter l’Euro 2024. La pression est intense sur les épaules du sélectionneur, car le prochain championnat d’Europe se déroulera justement outre-Rhin. Qualifiée d’office, la sélection allemande va seulement disputer des rencontres amicales lors de ce rassemblement, face au Japon ce samedi, puis à l’équipe de France la semaine prochaine. Les premiers résultats post-Mondial sont catastrophiques avec un seul succès obtenu face au Pérou (2-0). Pour le reste, les Allemands se sont inclinés contre la Belgique, la Pologne et la Colombie, pour un nul contre l’Ukraine. Comme un symbole, Flick n’a eu d’autre choix que de rappeler Thomas Müller, alors que ce dernier ne faisait plus partie des plans de son sélectionneur. Excellent avec le Bayern dans cette entame de championnat, Leroy Sané doit désormais franchir un palier en sélection.

En face, le Japon est une nation très compliquée à affronter comme elle l’a de nouveau démontré au Qatar. En effet, la sélection nippone a fini en tête de son groupe qui comprenait donc l’Espagne et l’Allemagne. Battus lors des tirs au but par la Croatie, les Japonais ont ensuite perdu leur premier match amical face à la Colombie. Les partenaires de Wataru Endo (Liverpool) se sont ensuite repris pour dominer le Salvador (6-0) et le Pérou (4-1). Cette sélection regorge de talents comme l’ailier de Brighton Mitoma qui ne cesse d’impressionner en Premier League. Ito et Nakamura ont également affiché de belles aptitudes en Ligue 1 avec le stade de Reims. Sous pression, l’Allemagne doit absolument s’arracher pour accrocher un succès face à un Japon joueur, ce qui devrait nous valoir une rencontre plaisante.

