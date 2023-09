Kolo Muani, retour au gazon

Le plan initial, l’assemblage, l’équilibrage, le décollage : du haut de ses 24 ans, Randal Kolo Muani n’a jamais fait les choses comme les autres. Son été ne pouvait donc être totalement normal et il ne l’a pas été, sa signature au PSG pour un contrat de cinq ans ne se ficelant qu’au bout du bout du mercato estival après une grève du joueur et l’intervention d’une pagaille d’acteurs. L’heure est désormais venue de reparler de foot, de jeu et d’imaginer ce que va être l’avenir sportif du natif de Bondy, dont le profil si particulier – celui d’un attaquant bulldozer, empilant les sprints à haute intensité, les appels à vide, les dribbles (à son poste, il est dans le top 5% des meilleurs dribbleurs des cinq plus grands championnats d’Europe), qui ne laisse jamais respirer les lignes défensives adverses – vient s’ajouter au panel offensif déjà très riche du PSG version Luis Enrique. Après la tempête des dernières semaines, Kolo Muani est aussi attendu sur un autre terrain, bleu celui-ci, son changement de club poussant naturellement à un petit changement de statut, ce que le dernier Mondial au Qatar avait déjà initié. Absent des gazons depuis la fin du mois d’août et le nul arraché par l’Eintracht Francfort lors d’un voyage à Mayence (1-1), le numéro 12 tricolore doit même retrouver une chaise de titulaire, mardi soir, à Dortmund, où l’équipe de France est attendue pour un dîner avec une Allemagne malade.

Le début de la troisième étape

Que faut-il attendre de cette soirée pour Randal Kolo Muani ? La première curiosité sur son état physique – il est arrivé au PSG avec une petite entorse de la cheville droite à soigner – ayant été levée, c’est logiquement tout ce qu’il peut apporter au jeu des Bleus que l’on va surveiller quelques jours après la victoire tout en contrôle face à l’Irlande (2-0) et le forfait d’Olivier Giroud. Au Parc des Princes, aucune révolution tactique n’a été à noter et on a revu l’équipe de France déployer avec le ballon un 3-2-4-1 (ou 3-2-5) très net où Ousmane Dembélé et Theo Hernandez ont été chargés de labourer les couloirs là où Jules Koundé venait la plupart du temps construire une base à trois pour construire aux côtés de Lucas Hernandez et Dayot Upamecano. Opposés à une ligne défensive irlandaise à cinq, voire six têtes, Olivier Giroud, posé en pointe jusqu’à sa blessure, et Marcus Thuram ont eu comme rôles premiers de lancer le pressing et de jouer les pivots. Kolo Muani, lui, sera attendu sur tout ce qui avait déclenché les louanges de Deschamps à la fin du mois de mars dernier, date où l’équipe de France avait écartelé les Pays-Bas (4-0) : « Kolo a cette capacité de percussion, de déplacements, de dribbles… On a vu une bonne intelligence entre les trois offensifs, ils se sont bien compensés, ce ne sont pas des positions fixes. Avec leur vitesse, ça a donné beaucoup de difficultés à l’adversaire. » Cette nuit-là, les trois offensifs avaient pour noms Mbappé, Coman et Kolo Muani. Trois hommes que l’on devrait revoir assemblés mardi soir.

Envoyé pour chasser la profondeur, presser, échanger son masque avec celui de Mbappé en fonction des situations et foutre le bordel sur l’intégralité de la largeur, Randal Kolo Muani avait brillé et livré un match symbole de son évolution de la dernière année. Cette rencontre en Allemagne, face à une ligne défensive habituée à vivre haut qui pourrait offrir de quoi se régaler en transition aux flèches bleues, devrait lui permettre de ressortir tous ses ingrédients, mais aussi d’affiner ses repères. « Il m’a beaucoup surpris pendant la Coupe du monde, souriait Antoine Griezmann lundi. Il est très vertical et c’est ce que j’adore chez lui. » Au-delà, c’est également dans la surface que « RKM » va être à suivre, lui qui n’a marqué qu’une seule fois en neuf sélections, et ce, alors que l’un de ses concurrents directs – Thuram – a débloqué son compteur vendredi. Ainsi, la semaine ne fait que commencer, mais entre ce ballet international pour du beurre et la réception de Nice par le PSG vendredi soir, elle doit être forcément à regarder avec attention. La troisième étape de la carrière de Randal Kolo Muani commence ici.

