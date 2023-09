Olivier Giroud forfait pour le prochain match des Bleus contre l’Allemagne

Pas de troisième but contre l’Allemagne.

Sorti avant la demi-heure de jeu jeudi face à l’Irlande (2-0), Olivier Giroud s’est blessé à la cheville. Un remplacement opéré par précaution, mais qui conduit à un forfait de l’avant-centre pour le prochain match contre l’Allemagne. D’après les informations de L’Équipe, la blessure n’est pas méchante, mais ni le joueur ni le staff de l’équipe de France ne veulent prendre de risque pour une rencontre amicale. L’attaquant de l’AC Milan espère évidemment être disponible pour le derby de Milan en Serie A et l’ouverture de Ligue des champions contre Newcastle.

À bientôt 37 ans, Olivier Giroud se rapproche doucement de la fin de carrière et, même s’il repousse l’âge de la retraite en restant performant, doit commencer à penser aux occasions, de plus en plus rares, d’accroître son avance en tête de classement des buteurs de l’histoire de l’équipe de France. La première fois qu’il a fait trembler les filets sous le maillot bleu, c’était en Allemagne lors d’une victoire quelques semaines avant l’Euro 2012. De nouveau buteur face aux Allemands lors d’une triste soirée du 13 novembre 2015, il n’a, depuis, plus trouvé la faille chez le voisin et ne pourra le faire mardi lors de la deuxième et dernière rencontre de cette trêve internationale.

De toute façon, au niveau du record de but en sélection, dans peu de temps Kylian Mbappé l’aura déjà mis dans le rétro.

