Didier Deschamps encense la longévité d’Olivier Giroud

A force de voir les gens retourner leur veste, il va falloir créer le FC Girou(d)ette.

Appelé dans la liste de 23 joueurs retenus pour affronter l’Irlande et l’Allemagne, Olivier Giroud a reçu les louanges de son sélectionneur, Didier Deschamps, lundi 4 septembre. S’il l’a mis au banc en 2021, avant de le rappeler en 2022, ce dernier a souligné en conférence de presse, le côté extraordinaire de sa bonne tenue au plus haut niveau. «C’est son mérite, il a le physique qui lui permet, l’hygiène de vie certainement aussi, le mental, il a cette envie de se maintenir au haut niveau. Il l’a fait la saison dernière. Il repart sur de très très bonnes bases. Il y a quelques années, 35 ans, c’était un peu la limité.» A 36 ans (il en aura 37 le 30 septembre), l’attaquant du Milan AC vit une deuxième jeunesse en Lombardie, où il a marqué 36 buts en 88 matchs.

Titulaire lors de deux des quatre derniers matchs des Bleus, il est entré en jeu sur les deux autres, le recordman de buts en équipe de France (54 buts) a confirmé dès les premières rencontres post-mondial qu’il serait l’un des éléments essentiels de l’attaque tricolore jusqu’à l’Euro. Avec un début de saison canon (4 buts en 3 matchs de Série A), et alors que Randal Kolo Muani est en délicatesse avec se cheville, il pourrait de nouveau se voir offrir une place de titulaire face à l’Irlande, jeudi prochain. A un âge canonique pour Didier Deschamps, qui a stoppé sa carrière à 33 ans. «Aujourd’hui, ils sont un certain nombre à frôler les 40. Ils ont un historique différent, c’est surtout le fait d’avoir moins de blessures, tout s’est amélioré concernant la préparation, sur le plan médical aussi, cette capacité à pouvoir prolonger une carrière de quelques années. Mais avec ça, il faut le mental et l’état d’esprit. Olivier a tout ça, c’est une très bonne chose», a ainsi déclaré le coach de l’équipe de France.

A ce rythme-là, on va bientôt se demander qui de Didier Deschamps ou d’Olivier Giroud sera le premier à laisser sa place en Bleus.

