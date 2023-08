Liste des Bleus sans surprise pour les matchs de septembre

14h34 : Allez rideau ! Et bon après-midi à tous. Pour rappel :

Gardiens : Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (RC Lens), Alphonse Aréola (West Ham).

Défenseurs : Lucas Hernández (Paris Saint-Germain), Theo Hernández (AC Milan), William Saliba (Arsenal), Jules Koundé (FC Barcelone), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Axel Disasi (AS Monaco), Ibrahima Konaté (Liverpool) Benjamin Mendy Pavard (Inter Milan).

Milieux : Eduardo Camavinga (Real Madrid), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Youssouf Fofana (AS Monaco), Boubacar Kamara (Aston Villa).

Attaquants : Kingsley Coman (Bayern Munich), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort), Olivier Giroud (AC Milan), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid).

14h33 : « Qu’est ce qu’il fout là Youssouf Fofana ? Désolé je préfère Rongier voir même Veretout ou Lees-Melou. » La classe de PLM en Bleu, on signe tout de suite @Back_to_the_future.

14h31 : L’accent italien bien LOL de DD, pour répondre à une question de La Gazzetta dello Sport. Attention au bad buzz, Didier !

14h23 : La question des JO, ça gonfle vraiment DD. Même s’il dénonce au passage « la mascarade » des derniers Jeux. « Je pense sincèrement que les clubs français seront beaucoup plus compréhensifs par rapport aux JO de 2024. Je ne sais pas pourquoi, je le pressens », sourit la Dèche.

14h18 : On se met la liste au complet.

14h14 : La situation de Paul Pogba ? « Si je l’appelle c’est pour avoir le même rôle (qu’auparavant). Pas pour avoir un rôle diminué. »

14h11 : Pas de Moussa Diaby, donc, malgré les compliments de Didier. Et on est également sur un retour de William Saliba, blessé en mars et juin.

14h10 : Sur N’Golo Kanté ? L’Arabie saoudite, « un championnat d’un bon niveau ». Pas à nous, Didier. « J’ai estimé qu’il avait besoin d’enchainer encore, et que les joueurs qui étaient là en son absence ont répondu à mes attentes. Mais NG reste sélectionnable. »

14h08 : Bon, si vous vouliez des surprises… Ba vous êtes au mauvais endroit.

💼 𝐂’𝐞𝐬𝐭 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞́𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐧𝐨𝐬 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐬 ! Découvrez la 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝟐𝟑 joueurs convoqués par Didier Deschamps pour nos 2 matchs de septembre 🔥 🗓️ 07/09 : 🇫🇷 France 🆚 Irlande 🇮🇪 🗓️ 12/09 : 🇩🇪 Allemagne 🆚 France 🇫🇷 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/ZeXzIv0DDN — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 31, 2023

14h07 : OH MON DIEU MBAPPÉ PAS APPELÉ ! Non, bien sûr que non.

14h06 : Et allez, deux Hernández au prix d’un.

14h06 : La liste. Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles.

14h05 : ATTENTION IL ARRIVE !

14h04 : La dernière liste, pour rappel.

Didier Deschamps a dévoilé la 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗱𝗲𝘀 2️⃣3️⃣ 𝗕𝗹𝗲𝘂𝘀 convoqués pour nos 2 prochains matchs de qualification à l’EURO 2024 👊 16 juin : 🇬🇮 Gibraltar 🆚 France 🇫🇷 19 juin : 🇫🇷 France 🆚 Grèce 🇬🇷#FiersdetreBleus pic.twitter.com/vAzQCedDuf — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 31, 2023

14h02 : Le tchat sous le live Youtube de la FFF est déjà en feu, en tout cas. Mais toujours rien.

14h00 : En coulisses, on évoque un possible retour de Lucas Hernández, mais pas de N’Golo Kanté ni Paul Pogba, selon RMC Sport. Verdict d’ici quelques secondes.

13h58 : Wesley Fofana et Christopher Nkunku sont sur le carreau, pour rappel. Fabien Centonze aussi.

13h57 : C’est vrai qu’un petit Valentin Rongier on ne dit pas non, @dyle01.

13h56 : En attendant que la Dèche se pointe, cultivez-vous.

13h54 : Au contraire de nous autres, pas sûr que Randal Kolo Muani soit devant son écran, avec tout ce qu’il a à gérer en ce moment…

13h53 : Vos pronos, vos envies ? Balancez-moi tout ça !

13h50 : Plus sérieusement : Didier Deschamps devrait bientôt se pointer devant la presse, au siège de la FFF, pour balancer à 14 heures son groupe pour les deux matchs du mois de septembre : l’Irlande, le jeudi 7 au Parc des Princes, dans le cadres des qualifications au prochain Euro, et l’Allemagne le 12 à Dortmund, en amical.

Didier Deschamps explique les absences de N’Golo Kanté et Paul Pogba