L’étonnante liste de Didier Deschamps ! (non)

Didier Deschamps change son fusil d’épaule !

Alors que la France va affronter l’Irlande au Parc des Princes le 7 septembre en match éliminatoire pour l’Euro 2024, puis l’Allemagne en amical à Dortmund le 12 septembre, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour ces deux rencontres. Une liste évidemment tout sauf pleine de surprises. Après avoir sacrifié sa lune de miel en juin dernier pour jouer zéro minute, Boubacar Kamara est récompensé et de nouveau de retour. Antoine Griezmann est lui de nouveau sélectionné parmi les attaquants, et Eduardo Camavinga comme milieu de terrain. Aucun joueur parti en Arabie saoudite n’a été sélectionné, et aucun joueur de l’OM, non plus.

La liste :

Gardiens : Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (RC Lens).

Défenseurs : Axel Disasi (AS Monaco), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelone), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Dayot Upamecano (Bayern Munich), William Saliba (Arsenal)

Milieux : Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Boubacar Kamara (Aston Villa), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).

Attaquants : Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Olivier Giroud (AC Milan), Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid).

Un vrai vent de fraîcheur.

