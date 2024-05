Lucas Chevalier baisse la garde

Si la Beaujoire a été le théâtre de l’une des meilleures mi-temps de la saison du LOSC, lors de la victoires des Dogues à Nantes ce dimanche (1-2), elle a aussi été la pelouse sur laquelle Lucas Chevalier a lâché quelques larmes. Après une sortie aérienne en toute fin de match, le jeune gardien s’est assis dans son but et a vu son genou gauche être testé par le staff médical. Quelques minutes plus tard, il a dû céder sa place à Vito Mannone, tout en boitant de manière assez importante. Ce lundi, Lille a confirmé que le Bleuet souffrait bien « d’une lésion méniscale du genou gauche qui nécessitera une intervention chirurgicale dans les prochains jours ». Si le club n’évoque qu’une absence pour la dernière journée de championnat (réception de Nice), le journal L’Équipe parle d’une indisponibilité comprise entre six et huit semaines.

Un timing incertain

Une telle absence l’écarterait des terrains au moins jusqu’en juillet. Sans doute qu’il ne caressait plus vraiment le rêve d’être appelé ce jeudi par Didier Deschamps pour disputer l’Euro, mais les Jeux olympiques, en revanche, étaient bien dans son viseur. « Je préfère jouer les Jeux olympiques qu’être remplaçant à l’Euro », avait-il lancé en conférence de presse en mars dernier. Avec cette blessure, sa participation aux Olympiades est clairement remise en question. Un gros coup dur pour l’équipe de France olympique, et Thierry Henry, qui voyait en Chevalier son potentiel capitaine.

Je préfère jouer les Jeux olympiques qu’être remplaçant à l’Euro. Lucas Chevalier

Les Bleuets joueront le premier de leurs trois matchs de préparation à Bayonne, le 4 juillet prochain, face à un adversaire qui n’a pas encore été révélé, alors que la liste définitive des 18 joueurs retenus pour les JO doit être soumise le lendemain. Il est donc probable que l’ancien recordman de buts en Bleu doive faire sans le meilleur gardien français de Ligue 1 cette saison pour affronter les USA (24/07), la Guinée (27/07), la Nouvelle-Zélande (30/07), et plus si affinités. Sans Chevalier, c’est sans doute Guillaume Restes qui gardera les buts… À moins que Hugo Lloris ne soit tenté par l’aventure olympique et s’offre un ultime challenge avec la France.

😥 Les larmes de Lucas Chevalier après sa terrible blessure…#FCNLOSC pic.twitter.com/y0faDbDqT2 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 12, 2024

Peu importe qui le remplace entre les montants, Henry perdrait un cadre de son jeune groupe. Quoiqu’il en soit, selon L’Équipe, le staff lillois aurait joué avec le feu concernant son gardien, qui souffrirait de ce foutu ménisque depuis quelques mois maintenant. Le quotidien rappelle d’ailleurs que lorsqu’il était en prêt à Valenciennes (2021-2022), il avait déjà été victime d’une blessure au genou, qui l’avait écarté des pelouses pendant un mois. Engagé dans la course à la Ligue des champions, et face aux immenses prestations de Chevalier, Paulo Fonseca et ses adjoints ont sans doute jugé sa présence nécessaire dans leur quête du podium. « J’espère que je ne vais pas leur porter la poisse », priait le sélectionneur des Espoirs en conférence de presse à propos de ses gardiens il y a un mois et demi. Thierry Henry va maintenant devoir demander à Didier Deschamps de lui prêter son animal préféré.