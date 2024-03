Thierry Henry sous le charme de Lucas Chevalier

Le retour du Chevalier blanc.

De retour dans le groupe de Thierry Henry, Lucas Chevalier impressionne le sélectionneur des Espoirs, dans la dernière ligne droite pour la préparation des Jeux olympiques de Paris. Les U21 se sont en effet transformés en U23 lors de cette trêve internationale, avec l’ajout de plusieurs joueurs éligibles pour le tournoi olympique, comme le dernier rempart du LOSC, qui pourrait donc prendre la place de Guillaume Restes dans les buts. Et le brassard de capitaine par la même occasion ? « Il a le potentiel pour, c’est clair, sur ce que j’ai vu dans la semaine. Il a un très gros potentiel pour pouvoir le faire, a lâché Thierry Henry en conférence de presse. Et pas seulement avec nous en sélection, mais aussi dans un futur proche, dans deux ou trois ans… Il a quelque chose de rare : cette sérénité que Guillaume a aussi. C’est vraiment rassurant. »

« J’espère que je ne vais pas leur porter la poisse, a poursuivi le sélectionneur à propos de ses gardiens. Quand tu as un gardien qui rassure sa défense, ça fait quand même la différence. Pour avoir vu Lucas évoluer avec Lille à maintes reprises, Guillaume aussi, on connaît, et personne ne parle d’Obed (Nkambadio) qui fait un travail énorme au PFC. » De bon augure pour les Bleus, qui connaissent désormais deux de leurs trois adversaires lors de la phase de poules des JO cet été : les États-Unis et la Nouvelle-Zélande.

Infranchissables, ces Bleus ?

