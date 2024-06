La Suisse va devoir délocaliser ses prochaines séances d’entraînement

Pas vraiment en terrain neutre.

La Suisse a parfaitement démarré son Euro ce samedi après-midi avec une victoire convaincante contre la Hongrie. Ce n’était pourtant pas gagné d’avance, puisque la Nati a connu une drôle de péripétie en arrivant sur son camp de base, à Stuttgart, ce lundi. Le sélectionneur Murat Yakın et Pierluigi Tami, le directeur des équipes nationales, ont eu la mauvaise surprise de trouver un terrain d’entraînement dans un état déplorable. Selon L’Équipe, l’UEFA est d’ailleurs elle-même venue constater les dégâts, et elle a accepté ce dimanche que la Suisse délocalise ses deux prochaines sessions d’entraînement. « Le terrain de notre stade d’entraînement de la Waldau sera remplacé par l’UEFA. Les racines du gazon sont mortes à plusieurs endroits. Par conséquent, nous nous entraînerons demain (ce lundi, NDLR) et mardi (à J-1) sur le terrain d’entraînement du VFB Stuttgart au Robert-Schlienz-Stadion, qui est en bon état. Après le match contre l’Écosse, il est prévu de s’entraîner sur le nouveau terrain du Stadion auf der Waldau. L’état du nouveau terrain doit cependant être vérifié jeudi », a fait savoir l’Association suisse de football.

Sinon, Granit Xhaka n’a pas un double des clés du centre d’entraînement du Bayer Leverkusen ?

La Suisse démarre bien en battant la Hongrie