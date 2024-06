David Ospina retourne en Colombie

Pour boucler la boucle.

Après une très belle carrière en Europe, ponctuée de passages à Nice, Arsenal et Naples, et une pige en Arabie saoudite, David Ospina s’apprête à faire son retour en Colombie. Âgé de 35 ans, celui qui avait acquis en juin 2014 la nationalité française a signé ce qui ressemble au dernier contrat de sa carrière, à l’Atlético Nacional, le club de ses débuts et de son cœur. Pour l’occasion, la formation colombienne a réalisé une jolie vidéo afin d’annoncer la nouvelle à ses supporters. « Avec beaucoup d’émotion, j’apprends aujourd’hui que tu souhaites rentrer chez toi. Cela fait 17 ans que tu es parti et il n’y a pas un jour où je n’ai pas espéré que ce moment arrive. Tu as quitté la maison jeune et peut-être prématurément, plein d’illusions. Aujourd’hui, tu reviens avec la belle famille que vous avez construite. Pour moi, c’est un rêve de pouvoir te retrouver à la maison, de te voir plus souvent et de profiter de mes petits-enfants », a expliqué la grand-mère du joueur, dans le rôle de la voix off de la vidéo.

Et ça, ça vaut sûrement mieux qu’un chèque à Al-Nassr.

