Affrontements entre policiers et supporters de l’Atlético Nacional

Un jour de manif en France en Colombie comme les autres.

En amont du match de championnat colombien entre l’Atlético Nacional (8e) et l’América de Cali (4e), à Medellín, en Colombie, les ultras locaux ont fait face ce lundi aux forces de l’ordre comme le précisent L’Équipe et l’AFP. Plus d’une centaine d’ultras ont ainsi envahi la pelouse du stade Atanasio-Girardot de Medellín, des barrières métalliques et des panneaux publicitaires étant jetés sur les représentants de l’autorité. La brigade anti-émeutes a réussi à calmer le jeu mais au moment de faire le bilan des dégâts, douze policiers et trente supporters ont été blessés lors de ces affrontements, dix policiers ont eu « des contusions mineures ». L’AFP précise aussi que le « Secrétariat à la sécurité de Medellín a recensé plus de 50 personnes qui ont été prises en charge » par les services médicaux.

Así se vivieron los disturbios entre algunos hinchas de Atlético Nacional y el Esmad en la tribuna sur del estadio Atanasio Girardot. #FútbolEnPaz 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 (📽️ Omar Corrales) pic.twitter.com/8L19uUB2vL — 🇳🇬NOTICIASDELVERDE🇳🇬 (@NOTICIASDEVERDE) April 17, 2023

Les ultras colombiens pestaient contre l’augmentation du prix des places et le faible mercato réalisé lors du dernier mercato par l’Atlético Nacional. La partie a été reportée à une date ultérieure tandis que le club vert et blanc a suspendu les subventions accordées au groupe d’ultras.

Brahim Díaz, l'homme des grands soirs