Les joueurs de l’Atlético Nacional évacués en tank après la finale de la Coupe de Colombie

Quand le folklore va trop loin.

Lors de la finale retour de la Coupe de Colombie, qui se déroulait ce dimanche entre l’América de Cali et l’Atlético Nacional, le match a été interrompu à la suite d’un envahissement de terrain à la 84e minute. Les supporters de l’América, responsables de cette intrusion, ont provoqué une telle pagaille que les joueurs de l’Atlético Nacional ont dû être évacués, coupe à la main, à bord d’un fourgonnette blindée…

Tras los desmanes presentados en el Pascual Guerrero por algunos hinchas del América, a los jugadores del Atlético Nacional les tocó salir del estadio en una tanqueta de la Policía. pic.twitter.com/7bCs7r5OSg — Que Pasa en Cali ve! (@quepasaencalive) December 16, 2024

Dans le contexte bouillant de cette finale retour de la Coupe de Colombie, offrant une qualification directe pour la Copa Sudamericana, l’América de Cali devait renverser le score de 1-3 concédé deux jours plus tôt à Medellín. Mais le chrono bougeant bien plus vite que le score, les fans locaux ont décidé d’envahir le stade Olímpico Pascual-Guerrero. Objet pyrotechniques, confrontation avec la police, intimidations : les joueurs ont dû regagner le vestiaire plus tôt que prévu. Selon le porte-parole de la police, Carlos Oviedo, « quelques supporters du club de l’América ont voulu entrer de manière violente. » Trois policiers antiémeutes ont été blessés lors des affrontements, qui se sont poursuivis à l’extérieur du stade, causant de nouveaux dommages humains.

Personne pour parler de la recette ?

Affrontements entre policiers et supporters de l'Atlético Nacional