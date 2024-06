Cristiano Ronaldo a trouvé la parade pour jouer jusqu’à 50 ans !

Les larmes ont été séchées.

Après quelques jours de vacances et deux amicaux manqués face à la Finlande (4-2) et à la Croatie (1-2), Cristiano Ronaldo a enfin rejoint le groupe portugais à quelques jours de l’Euro. Très scruté à l’entraînement et pas avare en autographes, CR7 a également réalisé le rêve de plusieurs gamins et gamines défavorisés en les affrontant sur le terrain d’entraînement, dans le cadre d’une action caritative.

Cristiano Ronaldo, aussi le meilleur gardien du monde pic.twitter.com/Vy8Nb0qRoO — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) June 9, 2024

En un-contre-un ? Oui, mais en gardant les buts, comme en témoignent les clichés diffusés par la Fédération portugaise et par le quintuple Ballon d’or lui-même. Preuve que sa reconversion ne fait déjà aucun doute, lorsque les limites de la fontaine de jouvence pour rester joueur de champ seront atteintes. « Un jour spécial pour eux et pour elles », a sobrement décrit « Cricri ».

Dia especial. Por eles. Para eles. ❤️ pic.twitter.com/FrBhhBoj16 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 9, 2024

On ne sait pas à combien de célébrations « Siiiiiiuuuu » il a eu droit.