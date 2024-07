Nico Williams : « Je me suis battu pour en arriver là »

Il danse aussi bien qu’il fait danser les défenses.

Nico Williams, le meilleur joueur de la finale de l’Euro, auteur du premier but de la finale, a exprimé sa joie en conférence de presse d’après-match. Il est aussi devenu le deuxième joueur le plus jeune à marquer à ce stade de la compétition après l’Italien Pietro Anastasi en 1968, l’ailier de l’Athletic Club. « La vérité, c’est que je pense qu’on ne sait pas vraiment ce qu’on a accompli. Il est temps de rentrer en Espagne pour pouvoir vivre cela avec les supporters et voir leur passion pour nous, s’est-il enflammé après le sacre espagnol. J’ai vraiment hâte d’y retourner et de constater ce que nous avons fait, parce que je pense que nous sommes entrés dans l’histoire. C’est une année incroyable, que je n’oublierai jamais, tous les footballeurs rêvent de ce moment. »

Alors qu’il vient de fêter ses 22 ans, Nico Williams est également revenu sur son parcours : « Je me suis battu pour être ici. Ma famille s’est également beaucoup battue pour vivre ces moments à mes côtés. Cette victoire revient à tous ceux qui m’ont fait confiance, qui ont cru en moi depuis le début, et je tiens à tous les remercier. »

Son frère et coéquipier à l’Athletic Bilbao Iñaki Williams a également réagi à la victoire de son petit protégé sur son compte X. « Fier de toi », a-t-il publié, avant de reposter une publication de SOS racisme en Espagne, saluant l’image que la sélection espagnole a montrée lors de l’Euro.

VAAAAAAAAMOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS @willliamsssnico QUE ORGULLOSO ESTOY DE TI ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ — IÑAKI WILLIAMS (@Williaaams45) July 14, 2024

Beaucoup de cœurs.

