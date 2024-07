La domination du foot espagnol au XXIe siècle en chiffres

Vamos.

Avec sa victoire face à l’Angleterre en finale de l’Euro ce dimanche soir (2-1), l’Espagne a remporté son quatrième championnat d’Europe, après 1964, 2008 et 2012. Un record qui la positionne sur le toit du football européen et surtout un succès qui vient placer le pays au sommet du football mondial au XXIe siècle. Selon une statistique d’Opta, les clubs espagnols et la sélection ont gagné 22 des 23 finales qu’ils ont disputés face à des équipes non espagnoles depuis 2003, entre la Ligue des champions, la Ligue Europa, la Coupe du monde et l’Euro. Le bilan des sacres ? Onze C1, toutes remportées par le Real Madrid et le Barça, douze C3 réparties entre le Séville FC, Villarreal, l’Atlético de Madrid et Valence, ainsi que trois Euros et un Mondial dans la poche de la Roja.

Autre exploit : l’Espagne a gagné ses trois dernières finales dans un tournoi majeur, après les Euros 2008 et 2012 et la Coupe du monde 2010. En additionnant la victoire des féminines au Mondial 2023, les trois succès du FC Barcelone lors des quatre dernières éditions de la Ligue des champions féminine et les sélections jeunes, où l’Espagne détient, entre autres, le record de victoires à l’Euro espoirs, le sacre est d’autant plus total.

1 – #Spain 🇪🇸 is the nation with the most European Championship titles (4), beating the record for most goals scored by a single team in a single edition of the competition (15). History.#EURO2024 pic.twitter.com/hJqYcYZ4Sd — OptaJose (@OptaJose) July 14, 2024

Didier Deschamps sait où partir en stage cet été.

José Mourinho félicite l’Espagne avec une touche d’humour