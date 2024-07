José Mourinho félicite l’Espagne avec une touche d’humour

Le Special One s’excuse.

José Mourinho, récemment nommé entraîneur de Fenerbhaçe, a félicité sur Instagram les joueurs espagnols pour leur triomphe à l’Euro, tout en ne pouvant pas s’empêcher de se féliciter un peu lui-même. Le Portugais, qui a officié en tant qu’entraîneur du Real Madrid entre 2010 et 2013, a en effet lancé en professionnel les canteranos madrilènes Nacho et Álvaro Morata, tous deux passés par le Castilla. « Capitaine et vainqueur de la Ligue des champions 2024 : Nacho Fernandez. Capitaine et vainqueur de l’Euro 2024 : Álvaro Morata. Félicitations à eux et au coach qui les a lancés quand ils étaient encore des gamins du centre de formation », s’est vanté Mourinho avec humour, tout en parlant de lui à la troisième personne, Special One oblige. Mais l’ancien entraîneur du Real a aussi fait son autocritique, en ajoutant : « C’est le même entraîneur qui n’a pas compris que Dani Carvajal était un autre phénomène. »

Carvajal, qui a porté le brassard de capitaine contre l’Angleterre après la sortie de Morata, a également été formé au Real Madrid, mais son profil n’intéressait pas Mourinho, le poussant à partir de la Maison-Blanche en 2012. Après une saison phénoménale en Allemagne au Bayer Leverkusen, le Real Madrid avait racheté le latéral droit après seulement un an, au moment du départ du Special One. Onze ans, un Euro et six Ligues des champions plus tard, on peut dire que Mourinho fait bien de reconnaître ses torts.

Aucune mention pour Joselu cependant.

